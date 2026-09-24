Sant”Angelo dei Lombardi, droga in carcere nascosta nelle scarpe: quattro indagati

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI- Scarpe modificate per introdurre ben 400 grammi di hashish all’interno del Carcere di Sant’Angelo dei Lombardi, dopo il sequestro dello stupefacente avvenuto il 15 luglio, continuano le indagini della Procura di Avelliino per ricostruire ruoli e complici del primo indagato, che aveva ricevuto le scarpe modificate per far arrivare la droga. L’ipotesi su cui procedono le indagini è quella di spaccio. Nel registro degli indagati della Procura di Avellino sono stati iscritti altri tre detenuti, che in concorso con il trentottenne irpino indagato avrebbero gestito nascondiglio e distribuzione della sostanza all’interno del carcere. Quattro indagati per cui le indagini proseguono con un accertamento tecnico disposto dalla Procura di Avellino. Il sostituto procuratore Luca Masci, il magistato che coordina le indagini, ha infatti disposto un accertamento tecnico su un telefono cellulare sottoposto a sequestro dagli agenti della Polizia Penitenziaria qualche giorno dopo aver rimvenuto la sostanza stupefacente. Un accertamento tecnico irripetibile che sarà conferito il prossimo 30 settembre. Dall’esame sul telefonino sequestrato in carcere potrebbero arrivare elementi utili per ricostruire le fasi relative alla movimentazione dello stupefacente e trovare riscontri alle ipotesi di reato nei confronti degli altri presunti complici del detenuto indagato.