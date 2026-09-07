Sanita’, riparte il Comitato dei sindaci dell’Asl: medici di base, servono incentivi per le aree interne

AVELLINO- Il sindaco di Avellino Nello Pizza ha riconvocato dopo anni la Conferenza dei sindaci dell’ Asl di Avellino, un organismo nato nel 2021 con funzioni di indirizzo, verifica e controllo sulle attività socio-sanitarie dell’Azienda sanitaria, per costituire il nuovo Comitato dei sindaci dell’Asl di Avellino. Il nuovo Comitato sarà composto da cinque sindaci in rappresentanza di citta’ e comuni che ospitano gli ospedali e dei distretti: per Avellino sara’ lo stesso primo cittadino Nello Pizza; per il Distretto di Ariano Irpino, Mario Ferrante; per il Distretto di Sant’Angelo dei Lombardi, Rosanna Repole; per il Distretto di San Nicola Baronia: Giuseppe Moriello; per il Distretto di Baiano e Lauro: Michele Buonfiglio, sindaco di Taurano. Importante per verificare gli standard di aziende sanitarie e Ospedaliere. Come ha sottolineato il primo cittadino di Ariano Irpino Mario Ferrante. “Questo è un organismo importante- ha spiegato il sindaco della città del Tricolle- a cui non è stato dato valore negli anni addietro, rappresenta i 118 comuni e sicuramente è un modo anche per svolgere un’attività di monitoraggio su tutto il territorio, Quindi per il rispetto degli standard ospedalieri e territoriali”. Il primo problema resta quello dei medici di medicina generale, soprattutto nei piccoli comuni: “I sindaci, ognuno ha grossi problemi, specialmente anche sul territorio per i medici di medicina generale, qualcuno ha già avanzato questa problematica e dobbiamo farci carico di trovare soluzioni che sicuramente saranno a livello regionale che riguardi i singoli comuni e incentivare, specialmente nei comuni più piccoli, la presenza del medico, altrimenti quelle non vengono e se ne vanno. Quindi dobbiamo motivare, secondo me la regione deve avere anche il coraggio di postare per le zone interne risorse aggiuntive per i pronto soccorso e per i medici e Generali, ma in realtà che chi viene al pronto soccorso nei vari ospedali abbiano anche una motivazione economica, altrimenti quelli vengono stanno un po’ se ne vanno e quindi alla fine il risultato è sempre negativo”.