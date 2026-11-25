«Circa 32mila euro al mese. Sono i soldi che l’Asl di Avellino spende per l’affitto delle sedi dei distretti sanitari di Atripalda e Baiano. Quasi 400mila euro l’anno, mentre le nuove strutture pubbliche, per le quali sono previsti finanziamenti complessivi pari a cinque milioni di euro, restano sulla carta. A quanto pare, l’unica cosa che non conosce ritardi è il pagamento dei canoni».

È la denuncia di Enzo Alaia, capogruppo di Casa Riformista – Noi di Centro in Consiglio regionale della Campania, che interviene sulla mancata realizzazione delle nuove sedi dei due distretti sanitari.

«Si tratta di interventi sostenuti da finanziamenti pubblici per un importo complessivo di 5 milioni di euro, di cui 2,2 milioni destinati a Baiano e 2,8 milioni ad Atripalda. I Comuni hanno individuato le aree e sono stati avviati i passaggi amministrativi per dotare questi territori di strutture pubbliche moderne e adeguate. L’obiettivo era chiaro: superare le sedi in locazione, migliorare gli spazi destinati all’assistenza ed eliminare il peso degli affitti. Eppure, a distanza di anni, le opere non sono state realizzate e la spesa continua a gravare sui conti della sanità».

A Baiano, nonostante la nuova sede pubblica fosse stata pianificata con i Decreti Commissariali DCA 100/2018 e DCA 25/2019, il progetto è a tutt’oggi immobile. Dinamica speculare ad Atripalda, dove l’intesa siglata nel settembre 2018 tra ASL e Comune per l’area di via Pianodardine e l’approvazione del Progetto di Fattibilità facevano presagire una svolta mai concretizzatasi.

Per Alaia, il protrarsi di questa situazione impone un chiarimento sulle responsabilità e sui tempi di attuazione degli interventi.

«Ogni mese di ritardo ha un costo. Disporre di sedi di proprietà consentirebbe di liberare risorse da destinare al potenziamento dei servizi e al personale sanitario, oltre a garantire ambienti più funzionali per pazienti e operatori. L’Asl di Avellino deve spiegare che cosa abbia impedito di procedere, a che punto siano le procedure e quali iniziative intenda assumere per superare lo stallo. Le comunità che fanno parte dei distretti di Baiano e Atripalda hanno già aspettato abbastanza: meritano risposte precise e tempi certi».

«Ho scritto al presidente Roberto Fico – conclude Alaia – per portare alla sua attenzione questa situazione e chiedere un intervento urgente. Occorre fare chiarezza sulle ragioni dei ritardi e assumere i provvedimenti necessari per sbloccare le opere. I finanziamenti previsti devono tradursi in strutture e servizi per i cittadini: continuare a pagare gli affitti non può diventare l’unica certezza di questa vicenda».