Sangue sulle strade irpine: perde la vita centauro di Potenza

Grave incidente stradale in tarda mattinata lungo la SP 401, nel territorio di Calitri. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e una moto che viaggiavano in direzione opposta si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il conducente della due ruote, un 48enne della provincia di Potenza: nonostante i soccorsi, l’uomo ha perso la vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi per i rilievi e la ricostruzione della dinamica, i sanitari del 118 e gli uomini dell’Anas, impegnati nella messa in sicurezza dell’arteria. Il traffico risulta bloccato in entrambi i sensi di marcia, con disagi per gli automobilisti in transito lungo la statale.