Sport Sport Minori Sandro Abate, prima sconfitta stagionale: al PaladelMauro passa L84 per 2-5 16 Ottobre 2021

Mario D’Argenio – Arriva la prima sconfitta stagionale per la Sandro Abate che dopo le due vittorie consecutive si ferma in casa contro L84 che conquista i tre punti vincendo per 5 a 4.

Una gara sottotono per la formazione allenata da Angelini che non è riuscita a replicare le belle prove fatte contro Roma e Ostia. La gara ha visto la Sandro Abate sempre rincorrere gli avversari fino a quando Murilo mette la parola fine al match.

A passare in vantaggio è la squadra ospite dopo 5 minuti con Cabeça che infila Thiago Perez con un perfetto tiro. Pronta la reazione della formazione avellinese con la rete di Ramon. L84 sembra più in palla e con Josiko ripassa in vantaggio con una veloce azione che sorprende la Sandro Abate. La squadra di Angelini non riesce a sfondare e gli ospiti allungano con un gran tiro di Murillo che batte l’estremo difensore avellinese fissando così il punteggio sul 3 a 1.

Nel secondo tempo la Sandro Abate tenta la rimonta: è Suazo che segna la rete del 2 a 3 ribadendo in rete la respinta del portiere ospite che aveva respinto un rigore battuto dallo stesso calciatore avellinese. I ragazzi di Angelini tentano la rimonta ma vengono stroncati da Cabeça che porta i suoi sul 4 a 2. Poi da un errore di Suazo che Murilo, dopo aver scartato Thiago Perez, mette la parola fissando il punteggio sul 5 a 2.

Angelini tenta il tutto per tutto inserendo il portiere di movimento ma il risultato non cambia. Brusco stop per la Sandro Abate che avrà modo di rifarsi già da martedì prossimo quando sul parquet del PaladelMauro sarà di scena Pescara.