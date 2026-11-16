Si è svolto domenica 15 novembre il congresso del Circolo del Partito Democratico di San Michele di Serino, un importante momento di confronto, partecipazione e condivisione che segna l’inizio di una nuova fase della vita politica del circolo.

L’assemblea ha eletto Arterio De Feo nuovo segretario di circolo, insieme al nuovo gruppo dirigente composto da Alfonsina Anzuoni, Valentina Villani, Tisbe Oliva, Sabino Venezia, Antonio Fieramosca e Gianfranco Oliva.

Una nuova guida che nasce nel segno della continuità con il lavoro e l’esperienza del precedente gruppo dirigente guidato da Gianfranco Oliva e con la volontà di proseguire un percorso politico costruito negli anni. Non si tratta di un passaggio che interrompe una storia, ma di un’evoluzione che ne raccoglie il patrimonio e lo proietta verso nuove sfide.

Tra i temi centrali del congresso un posto di primo piano è stato riservato alla Grande Serino, un progetto lanciato dal Circolo di San Michele e presentato ai candidati alle scorse Elezioni Regionali, nonché all’attuale governatore Roberto Fico che il nostro circolo considera una delle prospettive più importanti per il futuro del territorio.

La Grande Serino non deve rimanere soltanto un’idea o uno slogan, ma diventare un percorso concreto di collaborazione tra le comunità e le amministrazioni locali. Superare i confini dei singoli campanili significa mettere insieme risorse, competenze e servizi, costruendo una visione condivisa di sviluppo.

Dalla mobilità ai servizi, dalle politiche sociali alla valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, dalle opportunità per i giovani al sostegno alle attività produttive: sono tanti gli ambiti nei quali una maggiore integrazione territoriale può generare nuove opportunità. In un’area interna che deve affrontare le sfide dello spopolamento e della progressiva riduzione dei servizi, fare rete non è soltanto una possibilità, ma una necessità.

Il PD di San Michele di Serino intende continuare a essere un protagonista di questo percorso, promuovendo il confronto tra amministratori, forze politiche, associazioni, cittadini e realtà produttive. Vogliamo contribuire alla costruzione di un progetto condiviso, capace di andare oltre le singole appartenenze e di mettere al centro il futuro delle nostre comunità.

Nel corso del congresso sono stati inoltre affrontati i temi dell’ambiente, della tutela del territorio e delle opportunità per le giovani generazioni, nella convinzione che la politica debba saper ascoltare i bisogni e trasformarli in proposte concrete.

Ai lavori hanno partecipato il sindaco di San Michele di Serino Michele Boccia, il sindaco di Santa Lucia di Serino Ottaviano Vistocco, il Vice Sindaco di Santo Stefano del Sole Pasquale Iallonardo, il segretario del Circolo PD di Serino Felice Argenio, Claudio Petruzzelli dell’assemblea provinciale del Partito e il segretario provinciale Marco Santo Alaia, che ha ribadito la vicinanza della Federazione provinciale e rilanciato la necessità di un impegno politico ancora più forte in tutta la Valle del Sabato.

Il nuovo segretario Arterio De Feo ha raccolto le sfide emerse dal dibattito, ringraziando per la fiducia e sottolineando l’importanza di un circolo sempre più aperto, partecipato e presente nella vita della comunità. Un appello particolare è stato rivolto a tutti gli iscritti affinché contribuiscano attivamente ad una nuova fase politica dell’intero territorio. Non si riparte da zero. Si continua un percorso, si valorizza l’esperienza e si costruisce insieme il futuro.

La continuità nel lavoro, il rinnovamento nelle idee e nelle energie, la partecipazione nelle scelte: questi saranno i principi che accompagneranno il nuovo corso del Circolo PD di San Michele di Serino. La Grande Serino è una sfida che riguarda tutti. E noi vogliamo contribuire a costruirla.