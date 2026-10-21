San Martino Valle Caudina, si toglie la vita un agente penitenziario

“Il tragico gesto dell’agente della Polizia Penitenziaria, in servizio a Milano Bollate, trovato morto davanti al cimitero di San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino, ci lascia sgomenti e rinnova il nostro impegno per contrastare l’aumento costante dei decessi. Dal 2006 è stato rilevato un incremento esponenziale dell’incidenza dei suicidi tra il personale in

divisa rispetto alla media generale della popolazione”. Così Aldo Di Giacomo, segretario generale del S.PP., Sindacato Polizia Penitenziaria, che aggiunge: “negli ultimi dieci anni si sono registrati 57 suicidi tra gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria, con picchi di 11 casi nel 2014 e nel 2019.Nel corso del 2024 si sono contati 7 suicidi tra gli agenti del corpo,

mentre negli ultimi cinque anni (fino a fine 2025) il totale cumulato ammonta a circa 35 suicidi. Dietro questi numeri ci sono uomini e donne che hanno bisogno prima di tutto di supporto psicologico. Oltre ai suicidi, negli ultimi due anni abbiamo avuto 41 poliziotti penitenziari che sono morti di malore improvviso, con un aumento del 200% rispetto alla media degli anni prepandemia, e anche se non esiste una statistica interna o dell’Istat, questi dati ci preoccupano molto come allarmano le famiglie del personale”.

“Il suicidio è così diffuso tra gli appartenenti a tutte le forze dell’ordine e il numero di agenti di polizia morti per suicidio è più del triplo rispetto a quelli feriti a morte nell’esercizio delle loro funzioni di contrasto alla criminalità. E tra le molteplici cause, emerge innanzitutto lo stress intenso cui le forze dell’ordine sono esposte quotidianamente, specie nelle carceri dove il personale nel corso dell’anno ha subito 1800 aggressioni con le carceri campane al primo posto, seguite da quelle lombarde e laziali. Anche le malattie professionali correlate allo stress lavorativo sono in aumento del 120%. Sulla prevenzione della salute sul posto di lavoro e per il supporto psicologico non si fa nulla. In Italia abbiamo delle grandi difficoltà, primo fra tutte non si indaga sui suicidi tra le forze dell’ordine. Noi abbiamo da tempo chiesto di avere chiarezza su queste morti, perché è giusto che venga data una risposta in tempi rapidi, anche perché se si continua così a nascondere sempre il problema, tutte queste morti non avranno mai una risposta. È una situazione intollerabile che – dice Di Giacomo – ci angoscia profondamente con il pensiero rivolto alle famiglie dei nostri colleghi. È anche questo lo scenario per capire perché alcune centinaia di agenti si sono dimessi negli ultimi mesi, una testimonianza che il lavoro del personale penitenziario è troppo rischioso e stressante. Ci sono agenti che già a pochi mesi dall’assunzione non ce la fanno più a reggere il carico di lavoro, i turni anche di 12 ore al giorno e soprattutto una situazione di pericolo per le quotidiane aggressioni. Chi può, nonostante abbia famiglia, rinuncia ad un salario sicuro e lascia la divisa”.