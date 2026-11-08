San Martino Valle Caudina piange Tommaso Migliozzi, morto a 26 anni

San Martino Valle Caudina si stringe nel dolore per la tragica scomparsa di Tommaso Migliozzi, il giovane di 26 anni, originario di Airola e residente nel comune caudino, morto in un incidente stradale. Una notizia che ha profondamente colpito la comunità, lasciando sgomenti familiari, amici e quanti conoscevano il ragazzo.

Il drammatico incidente si è verificato all’altezza del ristorante KM 237. Il ventiseienne si trovava alla guida di una Fiat Punto di colore blu quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della vettura, andando a schiantarsi contro un albero ai margini della carreggiata. Dopo l’impatto, l’automobile si è ribaltata. I soccorritori hanno lavorato per estrarre il giovane dalle lamiere, ma per Tommaso non c’è stato purtroppo nulla da fare.

La tragedia ha suscitato profonda commozione a San Martino Valle Caudina, dove il ragazzo viveva e aveva costruito i propri legami. In queste ore di dolore, il Comune, la Pro Loco, la Parrocchia di San Giovanni Battista e San Martino Vescovo e il Forum Giovani hanno diffuso un comunicato congiunto per manifestare la propria vicinanza alla sorella, alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene.

Nel messaggio, le istituzioni e le realtà associative del paese hanno voluto affrontare anche la questione della Festa di San Martino e della tradizionale Sagra del Cicatiello, confermandone lo svolgimento dopo una riflessione definita attenta e sofferta.

«Una comunità non è tale soltanto quando sa gioire insieme. Lo è, soprattutto, quando sa stringersi attorno a chi soffre», si legge nel comunicato. Una decisione maturata nella consapevolezza del momento difficile che sta attraversando il paese e nella convinzione che le tradizioni possano rappresentare anche un’occasione per ritrovarsi e rafforzare il senso di appartenenza.

«Proseguire non significa dimenticare. Ritrovarsi non significa essere indifferenti», sottolineano i firmatari, richiamando il messaggio di condivisione e solidarietà legato al Santo Patrono. L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di vivere le iniziative con sensibilità, rispetto e raccoglimento, senza dimenticare il dolore della famiglia colpita dalla perdita.

L’Amministrazione comunale ha inoltre annunciato l’istituzione del lutto cittadino nelle ore delle esequie, affinché l’intera comunità possa manifestare il proprio cordoglio e accompagnare idealmente Tommaso nel suo ultimo viaggio.

«Perché San Martino è una grande famiglia. E una famiglia, soprattutto nel dolore, non lascia indietro nessuno», è il messaggio conclusivo del comunicato firmato congiuntamente dal Comune, dalla Pro Loco, dalla Parrocchia e dal Forum Giovani.