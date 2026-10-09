San Martino Valle Caudina, arrivano le “Notti del Luppolo”: una festa in salsa bavarese, con cuore irpino

SAN MARTINO VALLE CAUDINA – Per due giorni San Martino Valle Caudina si concede una festa un po’ diversa dal solito. Il 17 e 18 ottobre arrivano le “Notti del Luppolo in Valle Caudina”, un appuntamento che prende in prestito l’atmosfera bavarese della birra e della convivialità, ma la reinterpreta attraverso i sapori, le persone e soprattutto la musica del territorio. Birra artigianale, gastronomia, stand, raduni e musica saranno gli ingredienti di una manifestazione nata con uno spirito semplice: stare insieme e vivere il paese, trasformando per un weekend il centro di San Martino in un luogo di incontro e festa.

E proprio la musica rappresenta una delle scelte caratterizzanti dell’iniziativa. Sul palco saliranno tre realtà della scena irpina, due provenienti da Avellino città e una dalla Valle Caudina, dando spazio a band e musicisti che rappresentano una generazione giovane e una scena musicale che continua a crescere e a cercare nuovi spazi. Per questo la scelta di affidare la parte musicale ad artisti e band della scena irpina assume un significato particolare. Il palco diventa infatti uno spazio per dare visibilità a chi la musica la vive e la costruisce ogni giorno nei nostri paesi.

«Ci piace l’idea che questa festa sia soprattutto il risultato di una collaborazione – sottolinea il sindaco Pasquale Pisano –. La Pro Loco e il Forum dei Giovani sono realtà profondamente radicate nella nostra comunità, e lavorare insieme significa mettere in campo idee, energie e sensibilità diverse. Abbiamo tanti ragazzi che suonano, cantano, organizzano eventi e costruiscono progetti musicali di qualità. Per questo affidare a loro il nostro palco ai giovani irpini e alle loro passioni ci sembra il modo più bello per costruire una festa che appartenga davvero alla comunità».

Le “Notti del Luppolo” vogliono così essere una contaminazione giocosa tra l’immaginario bavarese e l’identità irpina: la birra come filo conduttore, i prodotti e la gastronomia locale, ma anche la musica di chi il territorio lo vive oggi e ne rappresenta una parte importante del futuro.

Il programma

Si parte sabato 17 ottobre alle ore 18:00, in Corso Vittorio Emanuele, con l’apertura della festa, dei birrifici artigianali e degli stand gastronomici.

Alle 22:30, a Villetta Cardone, spazio alla musica con i Berlino 84. A seguire, DJ Set Marco Barbato.

Domenica 18 ottobre, alle 10:30, appuntamento con il raduno di auto d’epoca e moto tra Piazza Europa e Via Castagneto.

Alle 11:30 riapriranno birrifici e stand gastronomici e, alle 13:30, sarà la volta dei Parabat, con concerto, per poi proseguire il pomeriggio con Aperibeer e DJ Set.

La giornata si concluderà alle 21:00, a Villetta Cardone, con i Mo.Basta, protagonisti di un concerto dedicato alla musica di Pino Daniele.

L’iniziativa è promossa dal Comune di San Martino Valle Caudina, in collaborazione con la Pro Loco San Martino Valle Caudina e il Forum dei Giovani, con il sostegno della Regione Campania.

Due giorni per ascoltare musica, mangiare, bere, incontrarsi e divertirsi. Con un po’ di Baviera nell’atmosfera, ma tanta Irpinia nel cuore.