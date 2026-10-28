Sono ufficialmente iniziati gli interventi di abbattimento dell’ex palestra delle scuole medie, situata nei pressi del parco urbano di San Martino Valle Caudina.
“Un passo importante per il territorio – dichiara il sindaco Pasquale Pisano – questa struttura, ormai obsoleta e dismessa, lascerà il posto a un nuovo e moderno distaccamento dei Vigili del Fuoco. La nuova caserma sarà un presidio all’avanguardia, efficiente al servizio delle nostre comunità”
San Martino Valle Caudina, al via i lavori per la nuova Caserma dei Vigili del Fuoco
Sono ufficialmente iniziati gli interventi di abbattimento dell’ex palestra delle scuole medie, situata nei pressi del parco urbano di San Martino Valle Caudina.