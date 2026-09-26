San Martino V. C.: dalla nuova Piazza XX Settembre alla sfida della ferrovia Benevento-Cancello

SAN MARTINO VALLE CAUDINA (AV) – C’è un momento in cui inaugurare una piazza significa molto più che riconsegnare uno spazio alla comunità: significa affermare una visione, recuperare un luogo della propria identità e decidere di tornare a guardare al futuro. È questo il senso dell’iniziativa “Ripartire dal cuore, rimettere in movimento la Valle”, promossa dall’Amministrazione comunale e in programma lunedì 12 ottobre 2026 alle ore 19:30. Al centro della prima parte della serata l’inaugurazione della nuova Piazza XX Settembre e del Girolamo del Balzo. Un luogo simbolo, profondamente segnato dagli eventi alluvionali del dicembre 2019, che torna finalmente a vivere, rappresentando il punto di ripartenza fisica ed emotiva per l’intera comunità.

La sfida della ferrovia: dalle dichiarazioni ai fatti

Ma “ripartire” non significa solo ricostruire il passato, bensì costruire ciò che ancora non c’è. Ecco perché l’iniziativa proseguirà con un cruciale dibattito dal titolo “La Valle si muove – Benevento, Cancello: una ferrovia, due valli, un futuro da costruire”. La tratta ferroviaria rappresenta oggi la grande questione infrastrutturale per il futuro della Valle Caudina. Sebbene il rinnovo dell’armamento sia completato e la Regione Campania ed EAV puntino alla messa in esercizio nei primi mesi del 2027, le recenti incertezze sui tempi (con ipotesi che slittano all’autunno 2027) rendono indispensabile il passaggio dalle dichiarazioni a un cronoprogramma chiaro, con tempi e responsabilità pubblicamente verificabili. Non si tratta di alimentare polemiche, ma di decidere quale ruolo avrà la Valle Caudina nei prossimi decenni. Una ferrovia efficiente significa collegare meglio i comuni con Benevento, il Casertano e l’area metropolitana di Napoli. E significa anche guardare oltre la singola tratta: tra gli obiettivi strategici c’è infatti il collegamento con Napoli Afragola, per intercettare la rete dell’Alta Velocità e rafforzare l’intermodalità.

Il confronto istituzionale

A introdurre e coordinare il confronto sarà il Presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Pedoto. Interverranno il Sindaco di San Martino Valle Caudina, Pasquale Pisano, il Capogruppo del Partito Democratico al Consiglio regionale della Campania, Maurizio Petracca, e il Vicepresidente della Regione Campania con delega ai Trasporti, alla Mobilità e al Mare, Mario Casillo. Il dibattito sarà aperto a tutti i sindaci, agli amministratori e ai rappresentanti dei territori della Valle Caudina e della Valle di Suessola. L’obiettivo è costruire una strategia condivisa che non si limiti a chiedere una ferrovia, ma che interrogarsi su quale servizio offrire, come valorizzare le stazioni e come favorire l’interscambio con il trasporto su gomma. Come sottolineato dall’Amministrazione, la rigenerazione urbana e le infrastrutture devono essere parti di una stessa strategia. Perché, in definitiva, “una comunità può ripartire da una piazza. Ma una Valle può ripartire soltanto se torna a muoversi”.