San Mango sul Calore festeggia i 103 anni di Iolanda Damiano: “Nei suoi anni c’è la storia del nostro paese”

Un nuovo compleanno e un nuovo record per Iolanda Damiano, che oggi compie 103 anni circondata dall’affetto dei familiari. La comunità di San Mango sul Calore rinnova la festa per la sua concittadina più longeva, un appuntamento che si ripete ormai da anni e che ogni volta si carica di un significato in più.

Anche stavolta l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Teodoro Boccuzzi, ha voluto essere accanto a nonna Iolanda per il suo giorno speciale.

“Un anno fa la festeggiavamo per i 102 anni, oggi siamo di nuovo qui e il traguardo è ancora più grande – ha dichiarato il primo cittadino –. Nonna Iolanda continua a dedicarsi alle piccole abitudini quotidiane che scandiscono le sue giornate, e questo dice più di ogni altra cosa sulla sua energia. A nome dell’intera comunità le rinnovo gli auguri più sinceri, con l’augurio di poter tornare a festeggiare insieme anche il prossimo anno.”

“San Mango sul Calore guarda a nonna Iolanda con affetto e riconoscenza – ha concluso Boccuzzi –. Nei suoi 103 anni c’è la storia del nostro paese, e noi siamo orgogliosi di poterla ancora festeggiare insieme a lei.”