Samantha Della Porta alla Motorizzazione, è scontro durissimo in Aula

Si sta svolgendo in questi minuti un consiglio comunale ad altissima tensione. Sebbene l’ordine del giorno preveda vari temi come la costituzione delle commissioni consiliari, l’istituzione della consulta ambientale e del garante per i diritti degli anziani, oltre al sostegno per il Nobel per la Pace ai bambini di Gaza, è un unico punto a far saltare i nervi in aula: il futuro del centro sociale “Samantha Della Porta”.

L’amministrazione comunale intende concedere la struttura alla Motorizzazione, scatenando un duro braccio di ferro tra maggioranza e opposizione. A difendere la scelta è l’assessore al Patrimonio, Ettore Iacovacci, che ha ricordato come l’istruttoria fosse già stata avviata dal commissario prefettizio. “La Motorizzazione, nel momento in cui non avrà una locazione in un punto di Avellino, andrà via”, ha tuonato l’assessore, sottolineando il danno per i cittadini che sarebbero costretti a recarsi a Salerno per esami e certificati. Iacovacci ha poi smontato le accuse sulla “funzione sociale” perduta: “È una struttura chiusa da anni. La precedente amministrazione l’aveva data all’ITS D’Agostino e, contemporaneamente, aveva creato altri due centri sociali, uno proprio di fronte al Samantha Della Porta e l’altro a Quattrograna, a San Tommaso”. Secondo l’assessore, il trasferimento delle attività a Quattrograna (spazi più nuovi e ampi) è già stato concordato con i sindacati e formalizzato dal commissario. Sul nodo più spinoso, l’Auditorium, Iacovacci ha ammesso un cambio di rotta: “Inizialmente ci avevano detto che non lo volevano, poi successivamente ce l’hanno chiesto. Appena arriverà la lettera ufficiale, valuteremo tutte le opportunità”.

Dai banchi di minoranza, Gerarda Russo (Ora Avellino) non ha usato mezzi termini, definendo la trattativa una scelta “fatta a cose fatte” e priva di un iniziale atto di indirizzo politico. “Si sta dando il Samantha Della Porta in comodato d’uso gratuito per 15 o forse 20 anni, gratis et amore Dei”, ha denunciato la consigliera. Russo ha ricordato il valore simbolico dell’edificio, “il primo non emergenziale per la comunità terremotata”, e ha portato i dati alla mano: “Tra il 2020 e il 2023, la comunità avellinese ha speso 310 mila euro per ristrutturarlo. Solo due anni dopo, si tratta per concederlo gratis”. Particolarmente aspra la critica sulla gestione dell’Auditorium, la parte dell’edificio che richiede gli interventi più onerosi: “In un primo momento la Motorizzazione lo aveva escluso. Poi, dopo la nostra mozione, compare magicamente la richiesta di includerlo. Ma li farà davvero i lavori? L’Auditorium sarà restituito ad Avellino?”. Infine, l’affondo sulla compatibilità finanziaria: “La Corte dei Conti è granitica: l’operazione deve rappresentare un oggettivo vantaggio per l’ente. Ci ripetono che la situazione economica del Comune è disastrosa, eppure concediamo gratuitamente un bene importante per risolvere le difficoltà logistiche di un’altra amministrazione, che oggi paga tra i 28 e i 30 mila euro al mese di affitto. Abbiamo esplorato tutte le alternative, come la locazione passiva, prima di scegliere questa? Per noi, no”.