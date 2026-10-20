“Salute in movimento” fa tappa a San Potito Ultra

Nuova tappa in Irpinia per “Salute in movimento“, il programma itinerante di prevenzione promosso dall’Asl Avellino. Sabato 24 ottobre 2026, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, i Camper dell’Azienda Sanitaria Locale stazioneranno a San Potito Ultra, in Piazza Baroni Amatucci 18.

L’iniziativa, organizzata in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale, offre alla cittadinanza l’opportunità di accedere gratuitamente agli screening oncologiciper diverse patologie. Per accedere agli esami è obbligatoria la prenotazione, contattando il numero telefonico 0825 981005.

Le attività di prevenzione saranno rivolte alle seguenti fasce target della popolazione:

• Screening della mammella: esecuzione della mammografia, riservata alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni.

• Screening della cervice uterina: esecuzione del Pap Test per le donne tra i 25 e i 29 anni e dell’HPV DNA Test per la fascia d’età tra i 30 e i 64 anni.

• Screening del colon retto: distribuzione del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci (SOF), rivolto a uomini e donne dai 50 e i 69 anni.

• Screening dell’Epatite C (HCV): test gratuito rivolto a tutti i nati tra il 1969 e il 1989, esteso anche ai cittadini STP (Stranieri Temporaneamente Presenti).

Sarà inoltre allestito un infopoint dedicato alla donazione di organi e tessuti per fornire informazioni dettagliate, promuovere la cultura della donazione e raccogliere le dichiarazioni di volontà.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio calendario di interventi dell’Asl Avellino, volti a garantire un accesso equo, diffuso e gratuito ai percorsi di prevenzione in tutta la provincia.