Salute e benessere animale: ad Avellino arriva il “Corso Base di Semeiotica per cani e gatti”. Un appuntamento imperdibile per tutti i proprietari e gli amanti degli animali domestici, a cura del medico veterinario Luigi De Rosa.

Imparare a comprendere i segnali del proprio animale domestico per riconoscerne tempestivamente lo stato di salute è l’obiettivo del “Corso Base di Semeiotica per cani e gatti”, un incontro formativo aperto alla cittadinanza che si terrà sabato 17 ottobre 2026 ad Avellino.

L’evento, guidato dal dottor Luigi De Rosa, medico veterinario, si propone di fornire ai partecipanti le competenze di base per osservare correttamente i propri amici a quattro zampe, interpretando i piccoli e grandi indicatori di benessere o di malessere che spesso sfuggono a un occhio non esperto. La semeiotica, ovvero lo studio dei sintomi e dei segni clinici, diventa così uno strumento prezioso di prevenzione e di amore consapevole.

L’appuntamento è fissato per la mattinata, dalle ore 10:30 alle ore 12:30, presso la Sala Parrocchiale della Chiesa di San Ciro Martire di Avellino, situata in via Dorso 4.

La partecipazione all’evento prevede la prenotazione, che è gradita ed è possibile effettuarla esclusivamente tramite messaggio WhatsApp al numero 353 3297204 (si precisa che il recapito telefonico è dedicato esclusivamente alle prenotazioni e non fa capo direttamente allo studio medico veterinario o al medico veterinario).

«Esprimo davvero grande felicità e gratitudine nei confronti del dottor Luigi De Rosa, che ha colto con sensibilità la reale necessità sentita da tutti i proprietari di cani e gatti di acquisire le conoscenze di base fondamentali per un primo soccorso veterinario. Un ringraziamento altrettanto sentito va a Padre Antonio, parroco della Chiesa di San Ciro, il quale si è reso immediatamente disponibile ad accoglierci e a ospitare questa importante iniziativa nella sua comunità.

Del resto, è assolutamente fondamentale imparare a conoscere e a saper riconoscere tempestivamente i segnali che i nostri animali ci mandano ogni giorno: solo così possiamo interpretarli correttamente e aiutarli in modo concreto, rapido ed efficace in caso di necessità.» ci dice la Presidente della XII Commissione Tutela e Diritti degli Animali intergruppo parlamentare Sviluppo sud aree fragili e isole minori Sara Spiniello.

Invece, il dottore Luigi De Rosa, dice “Fondamentalmente l’idea del corso è insegnare a capire come approcciare cane e gatto per conoscere i parametri base di base e i segni clinici più evidenti”.