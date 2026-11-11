Salute e ambiente nel Baianese e nel Vallo di Lauro, Radici e Futuro: «I numeri rappresentano vite. La politica esca dal silenzio»

I risultati dell’indagine condotta dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con la Procura della Repubblica di Avellino pongono una questione che non può essere ignorata: la tutela della salute delle comunità e il rapporto tra condizioni ambientali e rischio di malattia. Il Baianese è pienamente coinvolto. Nella classificazione dei comuni secondo l’indicatore di rischio comunale ambientale, articolata in sei classi crescenti, Avella e Sperone rientrano nella quinta classe, immediatamente precedente a quella più elevata. Baiano, Quadrelle, Sirignano e Mugnano del Cardinale sono collocati nella quarta. Nel Vallo di Lauro spicca la situazione di Domicella, collocata nella quinta classe, cui si aggiungono Marzano di Nola nella quarta e Lauro nella terza.

Un quadro che impone attenzione e approfondimenti mirati, all’interno di una strategia condivisa tra i due territori. Non si tratta di una graduatoria astratta. L’indicatore considera la tipologia e la potenziale pericolosità delle sorgenti di contaminazione censite e la quota di popolazione che vive nelle loro vicinanze. Lo studio rileva, per alcune patologie oncologiche e per le ospedalizzazioni dovute a malattie respiratorie acute nella popolazione tra 0 e 19 anni, un aumento del rischio al crescere dell’indicatore ambientale. Gli autori precisano che i risultati riguardano le comunità, non consentono previsioni sui singoli individui e indicano un possibile contributo delle esposizioni ambientali agli eccessi sanitari osservati, anche insieme ad altri fattori di rischio. È proprio questa evidenza a rendere necessario un approfondimento sui nostri territori. Dietro questi numeri ci sono persone, famiglie, bambini, sofferenze e vite. La salute non può essere ridotta a una tabella da archiviare dopo qualche giorno di attenzione. Di fronte a risultati di questa rilevanza, la politica locale deve assumersi una responsabilità pubblica. Il silenzio e l’assenza di una visione comune sono inaccettabili. I confini amministrativi separano i comuni, ma non fermano gli inquinanti: il Baianese e il Vallo di Lauro hanno bisogno di una risposta coordinata, capace di tenere insieme le specificità locali e una visione complessiva della tutela ambientale e sanitaria. Radici e Futuro chiede ai sindaci del Baianese e del Vallo di Lauro di promuovere un confronto pubblico con ASL, ARPAC, Regione Campania e istituzioni scientifiche competenti, per tradurre i risultati dell’indagine in un programma territoriale di prevenzione e intervento.

Occorre approfondire i dati sanitari dei singoli comuni, aggiornare il quadro delle potenziali sorgenti di contaminazione e verificare le effettive esposizioni della popolazione. Su queste basi devono essere individuate le priorità: controlli ambientali, riduzione delle emissioni e delle altre fonti di esposizione, eventuali interventi di messa in sicurezza e bonifica, rafforzamento della prevenzione sanitaria e dell’accesso agli screening previsti. Servono responsabilità definite, tempi verificabili e informazioni comprensibili ai cittadini. Non basta chiedere genericamente un nuovo studio: bisogna partire dal lavoro già svolto e costruire gli approfondimenti necessari per decidere come intervenire.

“Non affermiamo che ogni malattia dipenda dall’inquinamento, né attribuiamo al Baianese e al Vallo di Lauro percentuali riferite ad altre classi di rischio. Chiediamo che le evidenze disponibili siano prese sul serio e producano decisioni. Molte scelte amministrative possono essere discusse, rinviate o modificate. La tutela della salute e della vita delle persone è un dovere inderogabile. Se la politica non batte un colpo neppure su questo, rinuncia alla propria funzione e diventa inutile proprio dove dovrebbe essere indispensabile.”

Radici e Futuro componente del Partito Democratico Irpino