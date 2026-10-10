Sagra della Castagna di Serino IGP, inaugurata la 49ª edizione

Si è alzato ufficialmente il sipario sulla 49ª Sagra della Castagna di Serino IGP, nel borgo di Rivottoli. Il tradizionale taglio del nastro ha dato il via alla manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Serino, che fino a domani sera animerà il territorio con appuntamenti dedicati alla gastronomia, alla cultura, allo sport e alla valorizzazione delle eccellenze locali.

Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte l’assessore regionale all’Agricoltura Maria Carmela Serluca, il sindaco Vito Pelosi, il presidente della Pro Loco Pasquale Guarino e rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni del territorio.

Un appuntamento che, giunto alla sua 49ª edizione, continua a rappresentare un importante momento di aggregazione e promozione turistica. Quest’anno la manifestazione si presenta con diverse novità, a partire da un rinnovamento dell’immagine e da alcuni interventi organizzativi pensati per migliorare l’esperienza dei visitatori.

«Abbiamo fatto tesoro della grande esperienza del passato, soprattutto degli ultimi anni che hanno fatto crescere molto la nostra manifestazione, grazie anche a chi mi ha preceduto – spiega il presidente della Pro Loco, Pasquale Guarino –. Quest’anno abbiamo introdotto qualche elemento di novità e cercato di risolvere alcune criticità. La Castagna di Serino è diventata un brand importante, anche grazie al riconoscimento IGP e alla notorietà raggiunta. Per questo abbiamo deciso di creare un nuovo logo e una nuova immagine, una scelta che ha già ricevuto numerosi apprezzamenti».

Particolarmente positivo il riscontro delle visite guidate, che stanno registrando una significativa partecipazione. Un’occasione per scoprire il patrimonio storico, culturale e naturalistico di Serino, affiancando alla tradizionale proposta gastronomica un’esperienza più ampia di conoscenza del territorio.

Tra gli appuntamenti anche la seconda edizione della Coppa delle Castagne, quadrangolare di pallavolo femminile di Serie D, che arricchisce il programma con un momento dedicato allo sport.

Per domenica 11 ottobre è inoltre attesa una rappresentanza dell’US Avellino 1912, nell’ambito delle iniziative legate al Passaporto Irpino. Grande attenzione è stata riservata all’offerta gastronomica, con gli organizzatori impegnati a promuovere la qualità dei prodotti e a favorire prezzi accessibili.

«Abbiamo chiesto uno sforzo in più a tutti i partecipanti, cercando di contenere il più possibile i prezzi – sottolinea Guarino –. Chi partecipa a una sagra si aspetta prodotti buoni, genuini, cucinati e preparati bene, ma allo stesso tempo a un prezzo più contenuto. Abbiamo cercato di sensibilizzare tutti gli operatori su questo aspetto».

Le aspettative in termini di affluenza restano elevate. Nelle precedenti edizioni la manifestazione ha registrato complessivamente tra le 20mila e le 30mila presenze nei tre giorni, con visitatori provenienti da tutta la Campania e anche da fuori regione. Spazio anche alla memoria e alle radici della comunità, attraverso un grande pannello dedicato ai personaggi che hanno segnato la storia locale. Tra questi figura Guido De Luca, fondatore della Sagra della Castagna, al quale gli organizzatori hanno voluto rendere omaggio.

«È un elemento al quale teniamo particolarmente – aggiunge Guarino –. Abbiamo voluto ricordare alcuni personaggi importanti del nostro territorio, tra cui proprio il fondatore della manifestazione».

Lo sguardo è già rivolto alla 50ª edizione, un traguardo significativo che la Pro Loco intende celebrare attraverso nuovi progetti e iniziative.

«Il lavoro che abbiamo iniziato quest’anno è già una preparazione alla cinquantesima edizione – conclude il presidente Guarino –. Abbiamo una serie di idee importanti da portare avanti e vogliamo continuare a far crescere questa manifestazione, nel rispetto della sua storia e delle sue tradizioni».

La Sagra della Castagna di Serino IGP proseguirà fino a domenica 11 ottobre, confermandosi un appuntamento dedicato alla promozione del territorio e delle sue produzioni tipiche.