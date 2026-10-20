Sagra della Castagna di Cassano Irpino, 12.000 presenze alla 48ª edizione

Per tre giornate il centro storico di Cassano Irpino si è trasformato in un piccolo
universo di festa, attraversato da luci, colori e suoni che si rincorrevano tra i vicoli.
È la 48ª Sagra della Castagna, che quest’anno ha scelto un nuovo nome, Festa del
Raccolto, e un nuovo sguardo.
A volere questo rinnovamento è stata l’amministrazione comunale, che ha affidato
a Irpinia Mood la curatela della manifestazione per dare alla sagra un’organizzazione più strutturata, capace di valorizzare ancora di più la castagna, i produttori, i ristoratori e la comunità che le dà vita. Ne è nata una festa che guarda in avanti senza perdere nulla della sua anima: piazze piene, bracieri accesi, i gruppi itineranti che attraversavano i vicoli con la loro musica, un paese intero che si ritrova per celebrare il proprio raccolto.
La Festa del Raccolto in numeri
Dietro l’atmosfera, la Festa del Raccolto restituisce anche un bilancio fatto di numeri
che raccontano cosa è successo davvero in queste tre giornate. Circa 12.000
persone hanno attraversato il centro storico di Cassano Irpino, tra 23.674 piatti e
dolci serviti lungo il percorso e 2.890 porzioni di caldarroste.
Il dato più significativo riguarda però proprio la castagna. Ai ristoratori era stato
chiesto di dedicarle almeno un piatto del loro menu, ma la materia prima e la sfida
stessa li hanno evidentemente stimolati a fare di più: il 47% delle proposte
gastronomiche è stato costruito intorno a questo ingrediente. Anche lo scontrino
medio, fermo a 8,90 euro, conferma che la Festa è rimasta quello che era sempre
stata: una sagra popolare, accessibile, vicina alla sua gente. A confermarlo è anche
la scelta del 10% dei partecipanti di affidarsi al wallet digitale per i propri acquisti,
segno di una sagra che si rinnova anche negli strumenti, restando fedele al proprio
spirito.
Emozioni, cucina e l’energia della musica
Lungo il percorso del borgo, i ristoratori irpini hanno animato le proprie postazioni
con piatti pensati per raccontare la castagna in ogni sua forma: zuppe, pasta fresca,
carne, dolci, fino alle più tradizionali caldarroste. Accanto a loro, produttori,
artigiani e cantine del territorio hanno completato un’offerta capace di far scoprire
l’Irpinia anche attraverso il bicchiere.
La musica dal vivo ha attraversato cinque piazze del borgo tra jazz, folk e dj set,
mentre i gruppi itineranti hanno portato la propria energia nei vicoli. Ai più piccoli
sono state dedicate letture animate e laboratori di pasticceria, per una festa
pensata anche a misura di famiglia. Sabato e domenica, infine, il borgo ha aperto le
sue sorgenti al pubblico, mentre la domenica mattina è stata l’occasione per tornare
nei boschi per la raccolta delle castagne, un gesto che riconnette alla tradizione che
dà il nome a questa edizione.
Il “raccolto” continua
Per Irpinia Mood questa è stata la prima esperienza alla guida della Sagra della
Castagna di Cassano Irpino, un’edizione che entra in una storia che appartiene al
paese da quasi cinquant’anni. Un’esperienza resa possibile dalla visione del
Comune di Cassano Irpino e portata avanti insieme alla Pro Loco di Cassano
Irpino e a tutti gli operatori, i professionisti e gli artisti coinvolti nella manifestazione.
La Festa del Raccolto si chiude così, con la convinzione che tradizioni come questa
possano continuare a rinnovarsi, mantenendo sempre un rapporto forte con il
territorio a cui appartengono. L’autunno irpino prosegue a Bagnoli Irpino, dal 23 al 25 ottobre e dal 30 ottobre al 1 novembre, con Il Nero di Bagnoli, la Sagra del Tartufo Nero e della Castagna.