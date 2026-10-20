Sagra della Castagna di Cassano Irpino, 12.000 presenze alla 48ª edizione

Per tre giornate il centro storico di Cassano Irpino si è trasformato in un piccolo

universo di festa, attraversato da luci, colori e suoni che si rincorrevano tra i vicoli.

È la 48ª Sagra della Castagna, che quest’anno ha scelto un nuovo nome, Festa del

Raccolto, e un nuovo sguardo.

A volere questo rinnovamento è stata l’amministrazione comunale, che ha affidato

a Irpinia Mood la curatela della manifestazione per dare alla sagra un’organizzazione più strutturata, capace di valorizzare ancora di più la castagna, i produttori, i ristoratori e la comunità che le dà vita. Ne è nata una festa che guarda in avanti senza perdere nulla della sua anima: piazze piene, bracieri accesi, i gruppi itineranti che attraversavano i vicoli con la loro musica, un paese intero che si ritrova per celebrare il proprio raccolto.

La Festa del Raccolto in numeri

Dietro l’atmosfera, la Festa del Raccolto restituisce anche un bilancio fatto di numeri

che raccontano cosa è successo davvero in queste tre giornate. Circa 12.000

persone hanno attraversato il centro storico di Cassano Irpino, tra 23.674 piatti e

dolci serviti lungo il percorso e 2.890 porzioni di caldarroste.

Il dato più significativo riguarda però proprio la castagna. Ai ristoratori era stato

chiesto di dedicarle almeno un piatto del loro menu, ma la materia prima e la sfida

stessa li hanno evidentemente stimolati a fare di più: il 47% delle proposte

gastronomiche è stato costruito intorno a questo ingrediente. Anche lo scontrino

medio, fermo a 8,90 euro, conferma che la Festa è rimasta quello che era sempre

stata: una sagra popolare, accessibile, vicina alla sua gente. A confermarlo è anche

la scelta del 10% dei partecipanti di affidarsi al wallet digitale per i propri acquisti,

segno di una sagra che si rinnova anche negli strumenti, restando fedele al proprio

spirito.

Emozioni, cucina e l’energia della musica

Lungo il percorso del borgo, i ristoratori irpini hanno animato le proprie postazioni

con piatti pensati per raccontare la castagna in ogni sua forma: zuppe, pasta fresca,

carne, dolci, fino alle più tradizionali caldarroste. Accanto a loro, produttori,

artigiani e cantine del territorio hanno completato un’offerta capace di far scoprire

l’Irpinia anche attraverso il bicchiere.

La musica dal vivo ha attraversato cinque piazze del borgo tra jazz, folk e dj set,

mentre i gruppi itineranti hanno portato la propria energia nei vicoli. Ai più piccoli

sono state dedicate letture animate e laboratori di pasticceria, per una festa

pensata anche a misura di famiglia. Sabato e domenica, infine, il borgo ha aperto le

sue sorgenti al pubblico, mentre la domenica mattina è stata l’occasione per tornare

nei boschi per la raccolta delle castagne, un gesto che riconnette alla tradizione che

dà il nome a questa edizione.

Il “raccolto” continua

Per Irpinia Mood questa è stata la prima esperienza alla guida della Sagra della

Castagna di Cassano Irpino, un’edizione che entra in una storia che appartiene al

paese da quasi cinquant’anni. Un’esperienza resa possibile dalla visione del

Comune di Cassano Irpino e portata avanti insieme alla Pro Loco di Cassano

Irpino e a tutti gli operatori, i professionisti e gli artisti coinvolti nella manifestazione.

La Festa del Raccolto si chiude così, con la convinzione che tradizioni come questa

possano continuare a rinnovarsi, mantenendo sempre un rapporto forte con il

territorio a cui appartengono. L’autunno irpino prosegue a Bagnoli Irpino, dal 23 al 25 ottobre e dal 30 ottobre al 1 novembre, con Il Nero di Bagnoli, la Sagra del Tartufo Nero e della Castagna.