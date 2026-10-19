Rottamazione-quinquies, il Comune- Commercialisti insieme per agevolare i cittadini

Avellino- Al via la rottamazione delle cartelle esattoriali. Il Comune di Avellino informa la cittadinanza dell’opportunità offerta dall’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione (cosiddetta “Rottamazione-quinquies”), approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale lo scorso 24 luglio 2026, su proposta dell’Assessorato al Bilancio in attuazione del Decreto-legge 38/2026. L’iniziativa nasce con il duplice obiettivo di venire incontro alle esigenze della comunità – consentendo ai contribuenti di sanare la propria posizione debitoria senza l’aggravio di sanzioni e interessi – e di permettere all’Amministrazione comunale di recuperare crediti tributari e patrimoniali in alcuni casi difficilmente esigibili. Per garantire il massimo supporto, orientamento e trasparenza nell’accesso alla misura, il Comune di Avellino lavora in stretta collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino, affinché ogni cittadino possa fruire dell’agevolazione in modo agevole e consapevole. La misura riguarda i carichi di competenza del Comune di Avellino affidati all’Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione – AdER) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Rientrano nella misura i tributi locali (ICI, IMU, TARI, TASI) e le sanzioni per violazioni del Codice della Strada. Si precisa che sono esclusi tutti i carichi tributari non ancora definiti ed affidati nel

periodo di riferimento al concessionario Assoservizi. Aderendo alla rottamazione, i cittadini potranno estinguere i propri debiti pagando esclusivamente: • l’importo del tributo dovuto

• le spese per le eventuali procedure esecutive e i diritti di notifica maturati

Non saranno dovuti: sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione.

La domanda di adesione alla definizione agevolata potrà essere presentata dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026. Le somme dovute potranno essere versate

in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2027

tramite rateizzazione fino a 54 rate bimestrali

Il dettaglio delle scadenze, degli importi e del numero di rate sarà comunicato direttamente da AdER a ciascun contribuente tramite la “Comunicazione delle somme dovute”. Tutti i dettagli, i moduli e gli aggiornamenti operativi sulla definizione agevolata sono consultabili sul

portale istituzionale del Comune di Avellino e sui canali ufficiali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Acompletamento di questo percorso di collaborazione, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino intende promuovere un apposito evento di approfondimento sulla Rottamazione-quinquies, con l’obiettivo di illustrare ai cittadini le modalità di accesso alla misura e fornire chiarimenti sugli aspetti operativi. I dettagli dell’iniziativa, comprese la data, la sede e le modalità di partecipazione, saranno comunicati nei prossimi giorni.