Rottamazione, botta e risposta a Quindici tra capogruppo di minoranza e vicesindaco

QUINDICI- Rottamazione delle cartelle esattoriali: botta e risposta tra il capogruppo di “Futuro Nazionale” in consiglio comunale Carmine Scibelli e il vicesindaco Giammichele Palmese. Con un post via social Scibelli ha accusato la maggioranza di non aver tenuto fede alla delibera votata lo scorso 14 luglio in aula, relativa alla rottamazione: “Con molto rammarico- ha scritto il capogruppo di Futuro Nazionale- devo constatare che il Comune di Quindici non ha aderito alla “Rottamazione quinquies affidata all’Agenzia delle Entrate – Riscossione ” e quindi i cittadini quindicesi che erano in attesa di questa favorevole opportunità di rateizzazione dei tributi, come IMU e TARI ma anche IRPEF e IVA, compresi nel periodo dal 01/01/2000 al 31/12/2023, non potranno usufruire dei relativi benefici. Il rammarico è ancora maggiore considerando che noi della minoranza consiliare, nella seduta del Consiglio comunale del 14 luglio, abbiamo votato favorevolmente la proposta di adesione presentata dalla stessa maggioranza. Per questo oggi rimaniamo basiti di fronte a tale situazione e chiediamo al Sindaco di spiegare ai cittadini il perché! di tutto questo”. A replicare al capogruppo di minoranza ci ha pensato il vicesindaco Giammichele Palmese: “Consigliere Scibelli, deve informarsi meglio prima di fare propaganda- ha scritto il vicesindaco- Lei posta l’elenco AdER della rottamazione quinquies e dice che Quindici non c’è..Le spiego tecnicamente perché non ci siamo e non potevamo esserci: La rottamazione quinquies che cita Lei è regolata dall’art. 3-bis del D.L. 67/2025 e vale esclusivamente per i carichi affidati dai Comuni ad Agenzia Entrate Riscossione dal 2000 al 2023. Se un Comune non ha affidato, non ha ruoli da rottamare su quel canale.

Quindici per gli anni 2016-2025 NON ha mai affidato TARI, IMU, TASI ad AdER. Quindi tecnicamente non avevamo i presupposti per aderire. Non è una scelta politica, è un dato di fatto amministrativo”.

Palmese ha ricordato che proprio “per questo, e lo sa bene perché l’ha votato anche Lei al Punto 5 del Consiglio del 14 luglio, abbiamo attivato l’altro strumento, l’unico che la legge ci consente: la definizione agevolata autonoma prevista dalla Legge di Bilancio 199/2025, art.1 commi 102-110.Questa norma permette a noi Comuni che non abbiamo ceduto ad AdER di fare la nostra rottamazione, stralciando sanzioni e interessi sui nostri avvisi.Questa è la rottamazione che stiamo facendo a Quindici, direttamente noi, senza passare da Roma.Prima di postare elenchi, si studi la differenza tra le due rottamazioni”. Una risposta che sembra non aver convinto Scibelli: “Perfetto, siete in totale continuità con il passato. Avevate tutto il tempo per aderire alla vera ed unica rottamazione che è la quinquies con Agenzia delle Entrate Riscossione in 72 rate e senza né spese, né more e tantomeno ravvedimenti operosi. Comunque nel prossimo consiglio comunale chiederemo delucidazioni in merito. Resta il fatto che i cittadini si aspettavano ben altro. Grazie per la lezione”.