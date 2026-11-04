Roghi agricoli, Fico punta sul coordinamento: «Ridurre gli abbruciamenti con interventi alternativi»

La tutela ambientale e la prevenzione dei rischi per la salute delle comunità irpine al centro dell’attività della Prefettura di Avellino. A fare il punto è la prefetta Franca Fico, intervenuta a margine delle celebrazioni del 4 novembre, Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate. Un’occasione che ha offerto anche uno spunto per affrontare le criticità ambientali del territorio, tornate al centro dell’attenzione dopo la pubblicazione del rapporto della Procura e dell’Istituto Superiore di Sanità e il recente tavolo di coordinamento con i sindaci dedicato ai roghi e agli abbruciamenti.

«Sin dall’inizio del mio mandato, così come hanno fatto coloro che mi hanno preceduto, abbiamo focalizzato molte attività sul tema della protezione civile in generale e, nello specifico, sui roghi», ha spiegato Fico. Tra i primi dossier affrontati anche quello relativo al depuratore di Nusco e alle problematiche connesse. La Prefettura sta inoltre seguendo la redazione dei piani di protezione civile per fronteggiare eventuali eventi incendiari o di altro genere nei siti di stoccaggio. Un lavoro che si affianca al coordinamento con le amministrazioni locali per la gestione degli abbruciamenti agricoli. «Siamo molto concentrati sul problema ambientale e sui rischi che corrono, o potrebbero correre, le comunità irpine», ha sottolineato la prefetta. Sul ruolo dei sindaci, chiamati a essere sentinelle del territorio, e sull’eventuale necessità di inasprire le ordinanze e intensificare i controlli, Fico ha richiamato soprattutto l’esigenza di un’azione coordinata tra i diversi livelli istituzionali: Stato, Provincia e Comuni. Per quanto riguarda gli abbruciamenti, ha precisato, «esiste proprio un problema di coordinamento volto a individuare le giornate in cui effettuare tali attività». L’obiettivo, in prospettiva, è anche quello di ridurre il ricorso a queste pratiche attraverso interventi alternativi, sostenuti anche da misure di carattere finanziario, che consentano di limitare l’impatto sull’ambiente.