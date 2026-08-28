Roccabascerana, scomparsa di Giovanni Pasquariello: riunione di coordinamento in Prefettura

Si è appena tenuta in Prefettura una riunione di coordinamento convocata a seguito dell’attivazione del Piano provinciale per la ricerca delle persone comparse, con l’obiettivo di fare il punto sulle operazioni di ricerca in corso, finora senza esito, relative alla scomparsa del sig. Giovanni Pasquariello, 61 anni, residente nella frazione Cassano Caudino del Comune di Roccabascerana.

Il sig. Pasquariello è stato avvistato con certezza l’ultima volta il 12 agosto scorso, presso la casa di riposo per anziani Villa San Gallo situata nella frazione Squillani di Roccabascerana. Dopo circa due settimane in cui non ha più avuto contatti con i familiari, questi ultimi hanno provveduto a denunciarne la scomparsa e a diffondere un avviso pubblico corredato da una locandina con i tratti distintivi dell’uomo: altezza 1,90 metri, corporatura magra, capelli corti. Le informazioni sono state condivise con tutte le componenti operative per agevolare le attività di ricerca.

Alla riunione hanno partecipato il Sindaco di Roccabascerana, i rappresentanti delle Forze di polizia, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, del 118, del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, della C.R.I e delle unità specialistiche impegnate sul territorio. È stata effettuata una valutazione congiunta della situazione, definendo le priorità operative e le aree da sottoporre a perlustrazione mirata, a partire dall’abitazione dell’uomo.

Sono state attivate le procedure previste dal Piano ed è stata disposta l’attivazione del Centro Coordinamento Ricerche sul posto presso la Stazione dei Carabinieri di Roccabascerana, che rimarrà operativo nei prossimi giorni.

La Prefettura continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione delle operazioni, mantenendo un raccordo informativo con gli attori istituzionali coinvolti nelle ricerche. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti in relazione agli sviluppi delle attività di ricerca.