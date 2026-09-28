Riunione del COV sulla viabilità della SS7bis: focus su circolazione, sicurezza e ripercussioni sul trasporto pubblico

Questa mattina, in Prefettura, si è riunito il Comitato Operativo per la Viabilità (COV) per un esame di alcune criticità emerse nei giorni scorsi in relazione ai lavori di manutenzione che la Provincia di Avellino sta eseguendo sul cavalcavia della SP24, interessando la sottostante SS7bis “di Terra di Lavoro” di proprietà ANAS, nel tratto compreso tra il km 82,970 e il km 83,170, al fine di verificare la percorribilità di soluzioni volte a fluidificare la circolazione, ridurre l’impatto del cantiere sulla mobilità e garantire la regolarità del servizio di trasporto pubblico, con particolare riguardo agli studenti e ai pendolari.

Nel corso dell’incontro – cui hanno preso parte, oltre ai tecnici di Provincia ed ANAS, anche le Forze dell’Ordine, il Comandante della Sezione Polizia stradale di Avellino, i rappresentanti dei Comuni interessati, dei Vigili del Fuoco, di Autostrade per l’Italia spa, di AIR Campania e SITA sud – sono state esaminate le conseguenze che l’istituzione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, sta determinando sulla circolazione, con particolare impatto sulle direttrici di collegamento tra Avellino, Atripalda e le aree a valle del capoluogo.

Una particolare attenzione è stata dedicata alle ripercussioni sul trasporto pubblico locale, in quanto i tempi aggiuntivi di percorrenza o le eventuali deviazioni lungo i percorsi alternativi consigliati interessano oltre 350 corse giornaliere, comprese quelle rivolte all’utenza scolastica e universitaria.

Parimenti, è stata condivisa l’esigenza di garantire, in ogni circostanza, il transito prioritario dei mezzi di soccorso, anche nelle fasi di maggiore congestione e indipendentemente dal ciclo semaforico.

Per far fronte a tali criticità, la Provincia di Avellino e ANAS, che avevano già condiviso il dispositivo di regolazione della circolazione, provvederanno nei prossimi giorni a monitorare i flussi di traffico, individuare le fasce orarie più critiche, durante le quali assicurare eventualmente la presenza di movieri incaricati alla gestione del traffico.

Nell’ottica di mitigare ulteriormente i disagi, i Comuni di Avellino e Atripalda hanno comunicato che, in accordo con e-distribuzione, i cantieri presenti lungo il percorso alternativo della SP24 posticiperanno l’avvio delle attività alle ore 9.00; saranno inoltre istituiti divieti di sosta nei tratti più critici, per agevolare il transito dei mezzi pubblici.

La Prefettura continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione, mantenendo il raccordo con ANAS, Provincia di Avellino, AIR Campania, Comuni interessati e Forze dell’Ordine, affinché possano essere tempestivamente individuati gli eventuali correttivi necessari a garantire la sicurezza della circolazione e, soprattutto, la continuità e regolarità dei collegamenti del trasporto pubblico locale durante il periodo di esecuzione dei lavori.