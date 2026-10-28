Ristori ambientali, D’Aliasi: «Irpiniambiente non riconosce i Ristori Ambientali come crediti del Comune»

«I crediti per i ristori ambientali spettanti al Comune di Avellino non sono pretese generiche né somme prive di riscontro documentale. Si tratta di crediti ampiamente riconosciuti dalla stessa Irpiniambiente Srl, anche attraverso documenti ufficiali, e che, secondo la posizione dell’Amministrazione comunale, presentano i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità».

È questo il punto centrale della vicenda che vede contrapposti il Comune di Avellino e la società interamente partecipata dalla Provincia, sulla quale interviene il vicesindaco con delega all’Ambiente, Anna D’Aliasi, contestando la posizione assunta da Irpiniambiente e la prospettazione di presunte prescrizioni dei crediti relativi al ristoro ambientale.

«La messa in essere di una procedura amministrativa prevista dal Codice civile non viene digerita da Irpiniambiente Srl. Eppure, parliamo di crediti che la stessa società ha ampiamente riconosciuto, anche attraverso documenti ufficiali. Crediti certi, liquidi ed esigibili, rispetto ai quali appare quanto meno singolare che si continui a ventilare improbabili prescrizioni, anziché affrontare concretamente la questione delle somme dovute al Comune di Avellino».

Il ricorso al TAR e la compensazione dei crediti

La vicenda nasce dal ricorso al TAR presentato da Irpiniambiente, con il quale la società ha impugnato le determine di liquidazione relative ai rifiuti conferiti presso lo STIR di Pianodardine.

Le somme oggetto di tali determine sono state compensate con i crediti vantati dal Comune di Avellino per i ristori ambientali che, secondo la ricostruzione dell’Ente, non sono mai stati riconosciuti e corrisposti alla città.

«Il punto è molto semplice: il Comune ha cercato di regolare un rapporto dare-avere attraverso la compensazione di somme che ritiene legittimamente dovute da entrambe le parti. Non si comprende perché una procedura prevista dal Codice civile debba diventare motivo di contestazione, soprattutto quando i crediti per i ristori ambientali trovano riscontro nella documentazione ufficiale della stessa società».

D’Aliasi sottolinea inoltre che Irpiniambiente, società a totale capitale pubblico, avrebbe già utilizzato in passato la medesima procedura nei rapporti con il Comune di Avellino, compensando ristori ambientali antecedenti al 2018 con debiti relativi ai servizi resi.

«Non si può sostenere una procedura quando è utile a regolare i rapporti contabili e contestarla quando il Comune la utilizza per recuperare risorse che gli spettano. La questione deve essere affrontata sulla base degli atti, dei documenti e delle norme applicabili, non attraverso contestazioni che rischiano di ostacolare il riconoscimento di crediti già documentati».

Ristoro ambientale: una compensazione per i disagi del territorio

Il ristoro ambientale è un contributo economico finalizzato a compensare i territori per gli impatti e i disagi connessi alla presenza di impianti destinati al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti.

Avellino ospita sul proprio territorio lo STIR di Pianodardine, impianto presso il quale vengono conferiti e trattati rifiuti urbani. La disciplina regionale prevede forme di ristoro per i Comuni interessati, secondo criteri e modalità stabiliti dalla normativa di settore.

Il quadro normativo richiamato comprende la Legge regionale della Campania n. 4 del 28 marzo 2007, il Regolamento regionale n. 8 del 27 luglio 2012 e la Legge regionale n. 14 del 26 maggio 2016.

Secondo l’Amministrazione comunale, il mancato riconoscimento e pagamento delle somme dovute ha determinato una situazione che richiede ora di essere chiarita e risolta, anche alla luce della documentazione disponibile e delle posizioni assunte dalle parti nei rispettivi rapporti contabili.

«Il Comune ha il dovere di difendere le proprie risorse»

Per il vicesindaco, la questione non riguarda soltanto un confronto amministrativo tra enti pubblici, ma investe direttamente la tutela del patrimonio comunale e degli interessi della cittadinanza.

«Il Comune di Avellino non sta chiedendo favori né risorse non dovute. Sta cercando di recuperare somme legate al ristoro ambientale, che rappresenta una forma di compensazione per i disagi sopportati dal territorio. Di fronte a crediti riconosciuti documentalmente, ritenuti certi, liquidi ed esigibili, è doveroso attivare tutti gli strumenti consentiti dall’ordinamento per tutelare le ragioni dell’Ente».

D’Aliasi richiama infine la necessità di evitare che il protrarsi della controversia possa compromettere il recupero delle somme spettanti al Comune, ribadendo che ogni contestazione dovrà essere valutata alla luce degli atti ufficiali e della normativa applicabile.

«La priorità è tutelare gli interessi economici della città. Il Comune continuerà a far valere le proprie ragioni nelle sedi competenti, affinché venga fatta chiarezza sui ristori ambientali e siano recuperate tutte le somme che risulteranno effettivamente dovute. Le risorse pubbliche appartengono alla comunità e chi amministra ha il dovere di difenderle».