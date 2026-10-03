Ripristino stalli per i disabili, il M.I.D. ringrazia l’assessore Iacovacci

Il Movimento Italiano Disabili esprime il più sentito plauso All’Amministrazione Comunale di Avellino, in particolar modo all’assessore Iacovacci per il ripristino degli stalli per disabili in via Sottotenente Gaetano Corrado.

Questa importante iniziativa rappresenta un concreto segnale di attenzione e rispetto da parte dell’Assessore Ettore Iacovacci e l’Amministrazione Comunale di Avellino verso le esigenze delle persone con disabilità, garantendo loro maggiore accessibilità e facilità negli spostamenti quotidiani.

L’intervento tempestivo nel risolvere la problematica degli stalli conferma l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel promuovere una città più inclusiva e attenta ai bisogni di tutti i cittadini, ribadendo valori fondamentali di solidarietà e civiltà.

Ringraziamo l’Amministrazione Comunale di Avellino e l’assessore Ettore Iacovacci per aver accolto l’istanza ,che porta la firma del Coordinatore Regionale Giovanni Esposito, e per aver prontamente agito insieme al Comando della Polizia Municipale, capitanati dal Col. Michele Arvonio e ai tecnici manutentivi di Azienda Città Servizi affinché l’area urbana diventi un luogo più accogliente e fruibile per tutti.