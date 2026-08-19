Rione Parco, Sorice rilancia l’allarme per gli alberi a rischio: sicurezza dei cittadini prioritaria

AVELLINO- Rami spezzati, profonde crepe nei tronchi. Sono le condizioni in cui versano gli alberi nel quartiere di Rione Parco ad Avellino. A rilanciare il caso, già sollevato qualche mese fa da Mario Sorice, vice-Segretario Feder.Casa Avellino Sindacato Nazionale Inquilini – CAF – Patronato. “Le immagini parlano da sole” ha scritto in un post l’esponente del sindacato, ricordando anche che: “quando avevamo chiesto l’abbattimento di questi alberi perché a nostro avviso erano palesemente pericolosi, ci siamo presi critiche e attacchi”. A risollevare la problematica ci hanno pensato i temporali di questi ultimi giorni, in particolare le vere e proprie “bombe d’acqua” che si sono abbattute anche sulla città capoluogo: “Ebbene, ieri l’ennesima dimostrazione: con la tempesta si sono spezzati rami enormi e si è persino aperta una crepa spaventosa lungo il tronco dell’albero. Se oggi non stiamo qui a piangere danni seri, o qualcuno che passava di lì, è stato solo ed esclusivamente per fortuna. Pure la fatalità, prima o poi gira dalla parte sbagliata. Salvare il verde pubblico sta a cuore a tutti, ma la sicurezza delle persone deve venire prima di qualsiasi polemica ideologica. Spero solo che adesso chi di dovere intervenga prima che la fortuna finisca del tutto”.
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