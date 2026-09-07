Rione Parco, Feder.Casa diffida Acer e Comune: ritardo intollerabile su messa in sicurezza

AVELLINO- Feder.Casa sollecita nuovamente Acer Campania e Comune di Avellino su “Messa in sicurezza verde pubblico e ripristino aree ludiche in Avellino, Rione Parco (Via G. G. Rotondi, 15)”. Una nota-diffida, quella firmata da Mario Sorice, di Vice Segretario del Sindacato Feder.Casa Avellino, che fa seguito e alle precedenti comunicazioni inviate (del 23 giugno 2026 21 agosto 2026) , per “ribadire ed evidenziare la grave e perdurante situazione di pericolo e degrado in cui versa il quartiere Rione Parco (Via G. G. Rotondi, 15). Ad oggi, si riscontra con profondo rammarico che non è stato posto in essere alcun intervento risolutivo. I rami spezzati e le alberature pericolanti continuano a rappresentare un concreto rischio per l’incolumità dei residenti e dei passanti, mentre le aree ludiche e le piazzette destinate ai bambini rimangono inagibili o indebitamente interdette..La persistente inerzia delle Amministrazioni e degli Enti in indirizzo non è più tollerabile. Il.semplice transennamento provvisorio non costituisce una soluzione e non solleva dalle responsabilità legate alla tutela della sicurezza pubblica e al decoro urbano”. Per questo il sindacato ha voluto sollecitare e diffidare “codesti Enti, ciascuno per le rispettive competenze, a voler procedere con estrema urgenza: Alla rimozione immediata di rami, tronchi e vegetazione crollata sul suolo pubblico; Alla messa in sicurezza su tutte le alberature del quartiere; Al ripristino e riapertura in totale sicurezza delle piazzette e delle aree giochi per i bambini di Rione Parco; All’attivazione di un piano programmatico di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico. Si avverte che, in mancanza di un riscontro immediato e dell’effettivo avvio dei lavori entro e non oltre 5 giorni dalla ricezione della presente, la scrivente organizzazione sindacale si vedrà costretta ad adire le competenti sedi istituzionali e giudiziarie per la tutela dei diritti e della sicurezza dei cittadini residenti”.