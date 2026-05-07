Rione Mazzini si racconta: arriva la mostra del laboratorio di fanzine di Officine del Fotogramma

Il 10 maggio, a partire dalle ore 18:00, al Campus Tam Tam di Avellino (in Via Cocchia da Cesinali, 8) si terrà l’evento conclusivo del progetto targato Officine del Fotogramma: Il racconto inizia. La serata sarà l’occasione per condividere i risultati di un percorso creativo che ha messo al centro la narrazione urbana e, allo stesso tempo, per presentare una nuova fase progettuale orientata alla sperimentazione materica.

Nel corso dell’evento sarà possibile scoprire le fanzine realizzate dai partecipanti durante l’omonimo laboratorio: lavori che non rappresentano semplicemente un esito tecnico, ma il risultato di un processo completo, fatto di osservazione, scelta curatoriale, editing e rilegatura manuale. I partecipanti si sono confrontati con la città – in particolare con il quartiere di Rione Mazzini – nel ruolo di “osservatori silenziosi”, costruendo uno sguardo personale sui luoghi attraverso immagini scattate senza l’ausilio dell’intelligenza artificiale e trasformate poi in oggetti editoriali unici.

Non manca, nella fanzine che raccoglie i risultati, anche il racconto diretto dei ragazzi coinvolti, che hanno dato vita a un testo collettivo capace di restituire il dialogo nato tra i loro sguardi e il quartiere. Ne emerge il ritratto di una zona inizialmente percepita come chiusa e distante ma che, con il tempo, ha iniziato ad aprirsi, lasciandosi attraversare e raccontare. Le fotografie sono così diventate uno strumento per osservare ciò che spesso passa inosservato e per riflettere sul tempo e sulle relazioni che abitano gli spazi urbani.

La serata del 10 maggio sarà anche un momento di confronto e approfondimento: a partire dalle 18:30, si aprirà un dialogo tra artisti e professionisti del settore che accompagnerà il pubblico attraverso le diverse fasi del lavoro, dal racconto fotografico all’editoria indipendente. Interverranno Stefano Bergamino, Antonio Golia, Alessandro Centrella e Mattia Balzano, offrendo prospettive che spaziano dalla costruzione dell’immagine alla progettazione grafica, fino alle tecniche di stampa e alla creazione della carta.

Dalle 19:30 sarà dato spazio alle testimonianze dei partecipanti, che condivideranno il proprio percorso e le esperienze maturate durante il laboratorio. Alle 20:00 taglio del nastro dell’esposizione dei progetti, a cui farà seguito un aperitivo a buffet offerto da Gecko Torteria.

L’evento rappresenta anche un ponte verso il futuro: verrà infatti presentato un nuovo format dedicato alla lavorazione della carta e alla cianotipia, un’antica tecnica di stampa che sarà introdotta attraverso un momento teorico e pratico guidato da esperti.

La realizzazione dell’iniziativa è frutto di una collaborazione condivisa con l’Associazione Don Tonino Bello, che ha sostenuto il progetto e reso possibile l’utilizzo degli spazi del Campus Tam Tam, contribuendo a trasformarlo in un luogo vivo e aperto alla creatività.