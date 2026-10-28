Rimpatriato cittadino bengalese con documenti falsi per il decreto flussi

Nel pomeriggio di ieri, i poliziotti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Avellino con abilitazione alle scorte internazionali hanno dato esecuzione al provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, regolarmente convalidato dall’Autorità Giudiziaria, nei confronti di un cittadino bengalese di 32 anni giunto in Italia con documentazione falsa attinente ai decreti flussi.
Il cittadino bengalese è stato condotto nel suo paese d’origine ed affidato alla locale Autorità di polizia. Continuano i servizi volti a verificare la regolare permanenza sul territorio provinciale di cittadini extracomunitari.