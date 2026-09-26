Riapertura Curva Nord, Festa attacca: «Silenzio offensivo verso i tifosi. Entro il 6 ottobre pretendiamo risposte»

La richiesta di riaprire la Curva Nord del Partenio‑Lombardi torna ad essere protagonista delle dichiarazioni diffuse dal consigliere comunale di opposizione Gianluca Festa, il quale ha parlato di un “silenzio offensivo” da parte dell’amministrazione, accusata di ignorare per settimane le sollecitazioni arrivate dall’opposizione.

Secondo Festa, il settore popolare è “indispensabile per consentire a migliaia di persone di seguire la propria squadra” e, pertanto, ogni ulteriore rinvio rappresenterebbe una mancanza di rispetto verso la comunità biancoverde. Il consigliere respinge anche le motivazioni tecniche circolate negli ultimi tempi: «Manca la bretella? Eccola qui, ve la mostro io. Sono solo scuse, solo pretesti. La verità è che non riuscite a dare risposte e, forse, non c’è chi può darle».

Nel ribadire la richiesta, avanzata dall’opposizione, di indire un Consiglio comunale ad hoc, è stata evidenziata una data precisa: il 6 ottobre, termine entro cui l’amministrazione dovrà fornire una risposta chiara sulla riapertura del settore. «Un’offesa nei confronti dei tifosi e di tutti coloro i quali amano questi colori, questa città. Noi pretenderemo dall’Amministrazione comunale una risposta per i migliaia di tifosi», ha così concluso Festa.