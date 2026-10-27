Revocata la chiusura della SP75: la strada Montefusco–San Nazzaro torna percorribile dopo quasi sei anni

Dopo quasi sei anni di chiusura, torna finalmente percorribile la SP75 Montefusco–San Nazzaro, un collegamento strategico tra Irpinia e Sannio, fondamentale per i tanti lavoratori che quotidianamente si spostano verso il Beneventano e, soprattutto, per le attività economiche, i ristoranti, i clienti e i turisti che raggiungono Montefusco.

Con l’ordinanza n. 65 del 27 ottobre 2026, il Comune ha disposto la revoca del precedente provvedimento di chiusura, restituendo al territorio un’arteria essenziale.

«È un risultato di grande importanza per Montefusco e per tutto il territorio – dichiara il Sindaco Salvatore Santangelo –. Dopo anni di disagi e ritardi, finalmente restituiamo ai cittadini un collegamento fondamentale. Un ringraziamento particolare va al neo Presidente della Provincia di Avellino, che sin dall’inizio del suo mandato ha preso a cuore questa situazione, imprimendo un’accelerazione decisiva, e ai tecnici provinciali che si sono adoperati per consentire il ripristino della viabilità».

«Non riapriamo soltanto una strada: restituiamo accessibilità, opportunità economiche e nuove prospettive di sviluppo al nostro territorio. È una bella giornata per Montefusco e per tutta la nostra comunità».