Referendum, Sibilia (M5S): “Un risultato atteso, cercato. Vita una battaglia storica”

Ad urne chiuse, il sottosegretario al ministero dell’Interno Carlo Sibilia, si esprime a riguardo del referendum sul taglio dei parlamentari.

“Questo risultato noi del M5S lo abbiamo cercato, lo abbiamo voluto, lo avevamo promesso e con il loro voto gli italiani hanno detto SÌ. Un Sì che vale il taglio dei parlamentari da 950 a 600, che porterà un risparmio di 300mila euro al giorno. Meritano un grazie tutti i cittadini che hanno partecipato nelle piazze al nostro fianco in tutta Italia.

Un plauso ai milioni di italiani che hanno esercitato il loro diritto in un momento certamente difficile, rispettando tutte le regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid19. Milioni di italiani che hanno ignorato le fragorose e spietate campagne che si contrapponevano al nostro storico progetto di taglio dei costi della politica e di razionalizzazione dell’attività parlamentare.

I problemi che venivano posti a sostegno del NO non li abbiamo mai ignorati e da domani li affronteremo, in primis con una nuova legge elettorale. Rispetto ovviamente anche per quanti hanno votato NO a questo taglio.

L’appello che rivolgo a loro è di camminare insieme per rendere migliore il nostro futuro e non porvi fuori dalla Storia. Con questo risultato netto possiamo affermare che il popolo ha le idee chiare su ciò che vuole dai propri rappresentanti e anche su una realtà ineluttabile: non è più tempo di sprechi.

Personalmente, da veterano del M5S, oggi posso affermare di aver vinto una battaglia storica ed epocale, nel DNA del MoVimento stesso. Una grande soddisfazione per tutta la famiglia 5 Stelle e un passo in avanti per tutta l’Italia”.