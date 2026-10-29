Recapito della corrispondenza a Lauro e Taurano: confronto in Prefettura

VALLO LAURO- Su richiesta dei Sindaci di Lauro e Taurano, si è svolto questa mattina, presso la Prefettura di Avellino, un incontro dedicato alle criticità segnalate in merito al recapito della corrispondenza in quei Comuni. Alla riunione, oltre ai due primi cittadini, hanno preso parte il Responsabile delle Relazioni Istituzionali della Macro Area Sud e altri rappresentanti di Poste Italiane, convocati per un confronto volto ad approfondire le problematiche emerse e a individuare possibili soluzioni operative.

Nel corso dell’incontro, Poste Italiane ha illustrato le principali difficoltà riscontrate nell’attività di recapito, riconducibili, tra l’altro, agli avvicendamenti del personale addetto al servizio e alla non sempre agevole individuazione degli indirizzi e dei destinatari, anche in relazione alla corretta identificazione delle cassette postali.

Al fine di favorire un progressivo miglioramento del servizio, è stata condivisa l’opportunità di promuovere una comunicazione congiunta rivolta alla cittadinanza, finalizzata a sensibilizzare i residenti sulla necessità di rendere chiaramente riconoscibili numeri civici, nominativi e cassette postali.

I Comuni di Lauro e Taurano provvederanno inoltre a raccogliere e trasmettere a Poste Italiane le segnalazioni dei cittadini relative ai disservizi riscontrati, mentre l’Azienda procederà a individuare le aree maggiormente interessate dalle criticità, così da consentire verifiche puntuali e l’adozione di interventi mirati.

Le parti hanno infine concordato di mantenere un costante raccordo istituzionale sull’evoluzione della situazione, con l’obiettivo di monitorare l’efficacia delle misure adottate e garantire un progressivo miglioramento del servizio di recapito della corrispondenza nell’interesse delle comunità locali.

“L’incontro odierno ha consentito di rindaldare la collaborazione tra amministrazioni comunali e Poste Italiane volta ad individuare soluzioni concrete alle problematiche segnalate dai cittadini, nella consapevolezza che l’efficienza del servizio postale rappresenta un presidio essenziale per il territorio e per la qualità dei servizi resi alla collettività, con particolare riferimento alle fasce più vulnerabili della popolazione.”