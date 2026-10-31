Rapinò sala slot ad Atripalda, 34enne in carcere

Nella tarda serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Atripalda hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura della custodia in carcere, emessa dal Tribunale di Avellino, nei confronti di un 34enne originario della provincia di Napoli, già ristretto presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale per altra causa, gravemente indiziato – allo stato delle indagini – di rapina aggravata avvenuta il 10 novembre 2025 all’interno della sala slot “Ibisco Game” ad Atripalda.

Le indagini, coordinate da questa Procura e condotte dai Carabinieri della Stazione di Atripalda con il supporto di personale specializzato del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale si è sviluppata attraverso una complessa serie di riscontri tecnici e tradizionali, quali ad esempio la testimonianza della vittima, l’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, il tracciato GPS del veicolo utilizzato per l’evento delittuoso.

Il G.I.P., ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza e concrete esigenze cautelari, ravvisando in particolare il pericolo di reiterazione di condotte della medesima natura, concordando pienamente con il quadro indiziario ricostruito dai Carabinieri, ha emesso la misura coercitiva della custodia in carcere. Il provvedimento è stato notificato direttamente presso il carcere di Poggioreale.

La misura cautelare è stata disposta in sede di indagini preliminari, avverso la quale sono ammessi mezzi di impugnazione, e l’indagato è persona sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.