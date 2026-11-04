Rapina ad Altavilla Irpina, derubata e colpita con il calcio della pistola in casa

ALTAVILLA IRPINA- Molto probabilmente un furto che si sarebbe trasformato in una vera e propria rapina, con tanto di “vittima” ferita con il calcio della pistola (non si esclude possa essere una scacciacani) alla testa da uno dei malviventi. Almeno questa potrebbe essere una delle ipotesi per quello che sarebbe avvenuto nel pomeriggio di ieri in un’abitazione di Contrada Sant’Angelo di Altavilla Irpina, una vicenda al vaglio dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino (i militari della locale stazione e quelli del Nucleo Operativo della Compagnia di Avellino). I malviventi sarebbero entrati in casa e sotto la minaccia di una pistola si sono fatti consegnare il denaro contante presente in casa e alla fine hanno anche colpito la donna che era stata minacciata dai malviventi, secondo una prima ricostruzione, ma i fatti sono al vaglio degli inquirenti, almeno due soggetti con volto travisato. I due si sarebbero allontanati facendo perdere le proprie tracce, la donna è stata invece soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi. Al momento della rapina non era presente in casa il compagno della donna. Le indagini dei Carabinieri sono scattate immediatamente alla ricerca di ogni traccia utile per risalire all’identità degli autori del raid. Aerre