AVELLINO- Il GIP presso il Tribunale di Napoli, accogliendo l’istanza dell’Avvocato Vittorio Fucci (coaudiuvato dall’Avvocato Giuseppe Vittorio Fucci) e dell’Avvocato Sabato Graziano, ha rimesso in libertà, revocando gli arresti domiciliari, il noto pregiudicato Sabato Ferrante, 28 anni di Altavilla Irpina, imputato di tentata estorsione aggravata di 32.500 euro, lesioni personali e porto e detenzione illegale di armi. Sabato Ferrante ritenuto dalla DDA vicinissimo al narcotrafficante irpino Roberto Marino, figura chiave del traffico di droga in Campania e in particolare modo tra le province di Benevento ed Avellino. Secondo le indagini della DDA, coordinate dai Pm Henry John Woodcock e Gabriella Di Lauro, Sabato Ferrante ed un altro soggetto avrebbero messo in essere un raid punitivo contro una persona di Benevento che aveva un debito di droga, cocaina e hashish, di 32.500 euro al fine di farlo pagare.

In particolare giunti a Benevento all’interno dell’ abitazione della vittima, Ferrante lo avrebbe colpito con il calcio della pistola e poi picchiato con calci e pugni, procurandogli delle lesioni personali e un trauma cranico, mentre l’altra persona “vigilava” imbracciando un mitra “Uzi”.

Le indagini sono corroborate da intercettazioni telefoniche e ambientali, dalle dichiarazioni delle vittima e dai referti medici. Lo scorso aprile il Tribunale del Riesame di Napoli, accogliendo le richieste dell’Avvocato Vittorio Fucci e dell’Avvocato Sabato Graziano, aveva già scarcerato il Ferrante, sostituendo la misura in carcere con quella degli arresti domciliari.

Oggi il Gip presso il Tribunale di Napoli, accogliendo le tesi dell’Avvocato Vittorio Fucci (coaudiuvato dall’Avvocato Giuseppe Vittorio Fucci) e dell’Avvocato Sabato Graziano, ha rimesso in libertà il noto pluripregiudicato Sabato Ferrante, applicando in via residuale l’obbligo di presentazione alla p.g. e il divieto di dimora in Benevento.