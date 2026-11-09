Raid contro Malinconico, il Gip attenua la misura per Quatrano: dai domiciliari all’obbligo di dimora

AVELLINO- Il Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio ha accolto l’istanza presentata dalla difesa di Andrea Quatrano, uno degli indagati per il raid avvenuto lo scorso due aprile ai danni dell’architetto Nello Malinconico, sostituendo la misura degli arresti domiciliari in quella attenuata dell’obbligo di dimora nel comune di Montefredane. Accolta l’istanza difensiva presentata dal penalista Fabio Tulimiero, che nei giorni scorsi ha depositato all’attenzione dei magistrati una doppia perizia antropometrica per dimostrare che sul luogo dell’aggressione non ci sarebbe stato il suo assistito. Una richiesta di attenuazione su cui e’ arrivato il parere favorevole da parte della stessa Procura di Avellino, a coordinare gli accertamenti della Squadra Mobile e’ il sostituto procuratore Giovanni Sodano.