Raid contro Malinconico, due nuovi indagati dalla Procura di Avellino

AVELLINO- Le indagini di Procura e Squadra Mobile di Avellino sul brutale raid contro l’architetto Nello Malinconico, avvenuto nel parcheggio del supermercato DO.DE.CA il due aprile scorso avrebbero registrato nei giorni scorsi una nuova svolta. Due nuovi indagati per il concorso nel tentato omicidio di Malinconico, sospettati di aver avuto un ruolo nell’aggressione. I due indagati si aggiungono ad Antonio Naccarelli e Andrea Quatrano, entrambi sottoposti alla misura degli arresti domiciliari. I due nuovi sospettati, assistiti dagli avvocati Ferdinando Di Meo e Marino Capone, sono comparsi anche davanti al pm che coordina le indagini, il sostituto Giovanni Sodano, che ha firmato un invito a rendere interrogatorio nei loro confronti. Si tratta di soggetti poco più che ventenni. Non è ancora chiaro quale sarebbe stato il loro eventuale ruolo nella commissione dell’aggressione. Come e’ noto gli altri due indagati, raggiunti invece dalla misura cautelare firmata dal Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio, sarebbero Incastrati dalle dichiarazioni raccolte dagli agenti della Squadra Mobile, dalla ricostruzione del percorso della vettura a noleggio individuata dagli agenti di Via Palatucci con la ricostruzione del percorso del GPS e dal tracciamento dei tabulati telefonici e delle celle agganciate dai telefoni che nella prima fase delle indagini erano stati sequestrati per eseguire una copia Forense, ricollegabili a quello in uso nel periodo compreso tra marzo e aprile scorso. A questo si aggiungeva anche un’intercettazione captata a giugno dagli agenti della Squadra Mobile di Avellino, nella quale si commentava la perquisizione eseguita dalla stessa polizia giudiziaria nei confronti degli indagati, infine un controllo in cui entrambi gli indagati erano insieme a bordo della vettura in uso ad uno di loro. Tutti elementi che dalle indagini della Mobile, coordinate dal pm Giovanni Sodano, avevano portato alla richiesta di misura cautelare accolta dal Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio. Ora si attendono gli sviluppi su questo nuovo fronte delle indagini. Aerre