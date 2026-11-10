Raccordo Avellino-Salerno, piano da 65 milioni di euro per la manutenzione e la sicurezza

Prosegue l’impegno di Anas per la manutenzione ed il potenziamento del Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, con interventi in corso per un investimento complessivo di oltre 65 milioni di euro, finalizzati all’innalzamento degli standard di sicurezza e percorribilità.

Il dettaglio dei lavori è stato illustrato da Anas nella giornata di ieri (lunedì 9 novembre) presso la Prefettura di Avellino, durante uno specifico Comitato Operativo per la Viabilità (COV) alla presenza, tra gli altri, anche di rappresentanti della Prefettura di Salerno, della Polizia Stradale Locale e del Codacons, anche in relazione alle richieste di informazioni avanzate.

Nel dettaglio, proseguono – con attivazione di restringimenti o scambio della carreggiata – i lavori di installazione delle Nuove Barriere Spartitraffico Centrali (NDBA), per un investimento complessivo di circa 13 milioni di euro nel tratto compreso tra il km 20,000 ed il km 30,441 (da Solofra ad Atripalda), con conclusione dei lavori prevista entro la fine dell’anno e nel tratto compreso tra il km 14,000 e il km 20,000 (da Montoro sud a Solofra), con ultimazione prevista entro la fine di febbraio 2027.

Le attività includono, oltre alle nuove barriere spartitraffico, la realizzazione degli attraversamenti idraulici e il rifacimento delle pavimentazioni.

Inoltre, è in corso l’intervento di installazione delle barriere antirumore tra il km 12,500 e il km 13,400, nel territorio comunale di Montoro, per un investimento pari a 3,3 milioni di euro; l’ultimazione di tali lavori è prevista entro la prossima estate.

Per l’esecuzione dei lavori è attualmente chiusa la carreggiata nord compresa l’uscita dello svincolo di Montoro Sud, con attivazione del doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta; successivamente la cantierizzazione lascerà spazio all’attivazione di un restringimento della carreggiata nelle fasi finali dell’intervento.

Sono altresì in corso attività di nuova pavimentazione in corrispondenza del km 8,870, nel territorio comunale di Fisciano, in direzione di Salerno, nell’ambito di un intervento più ampio, dell’investimento complessivo di 3,5 milioni di euro, che ha riguardato anche tratti saltuari della Tangenziale di Salerno.

Le lavorazioni interessano diversi tratti del Raccordo e, a partire dalla fine di questo novembre, proseguiranno in orario notturno agli svincoli di Montoro Nord, Solofra, Serino e Atripalda (SS7 bis).

Tali lavorazioni si concluderanno prima del prossimo periodo natalizio.

Lungo il Raccordo sono inoltre in corso interventi di manutenzione programmata sulle cosiddette opere d’arte (ponti, viadotti, gallerie) e nel dettaglio è attivo il restringimento di carreggiata, in direzione Atripalda, in prossimità del km 23,600 per l’esecuzione delle attività di consolidamento della piazzola di sosta al km 24,000 (territorio comunale di Serino).

Tali lavorazioni rientrano in un più ampio appalto relativo anche al consolidamento del muro di controripa al km 28,500 (territorio comunale di Atripalda), per un investimento di 1,5 milioni di euro.

L’ultimazione di tali attività è fissata entro la prossima primavera.

Proseguono altresì le attività (che allo stato attuale non determina alcuna ripercussione sulla circolazione) sul cavalcaferrovia al km 25,410, nel territorio comunale di San Michele di Serino, per un investimento di 2,5 milioni di euro, con ultimazione fissata entro giugno 2027.

Infine, come noto, già dallo scorso 31 luglio è stata ultimata la fase principale dell’intervento di restyling della canna della galleria ‘Monte Pergola’ in direzione di Salerno, per uninvestimento complessivo di oltre 42 milioni di euro.

Tali lavorazioni – che sono in fase di ultimazione mediante l’attivazione di alcune chiusure notturne della tratta compresa tra Serino e Solofra (con circolazione comunque garantita in entrambe le direzioni, ad esclusione dei mezzi pesanti superiori a 6,5 tonnellate) – hanno permesso la realizzazione di un nuovo rivestimento integrativo in calcestruzzo armato della galleria, la ridefinizione della sezione stradale con ampliamento delle corsie ed inserimento di banchine carrabili, di profili redirettivi a margine della piattaforma, l’adeguamento dei bypass carrabili esistenti, in fase di ultimazione, la realizzazione del rivestimento illuminotecnico con pannelli in alluminio; ultimate anche le opere in cemento armato anti-svio e l’installazione di barriere di sicurezza agli imbocchi del tunnel, oltre alla installazione degli impianti tecnologici funzionali alla percorribilità del tunnel ed alla nuova pavimentazione.

L’ultimazione complessiva di tale intervento è fissata per i primi mesi del prossimo anno (2027); successivamente le medesime attività interesseranno anche la canna della galleria ‘Monte Pergola’ in direzione di Avellino.

Nella provincia di Avellino, nell’ultimo triennio, Anas ha eseguito ed attivato interventi per un investimento complessivo di circa 170 milioni di euro, 65 dei quali attualmente in corso lungo il solo Raccordo Autostradale 2.

L’ampio programma di manutenzione messo in campo da Anas consente di incrementare ulteriormente gli standard di sicurezza e percorribilità di un’infrastruttura autostradale strategica per i collegamenti regionali, anche con le limitrofe autostrade.