Raccordo Avellino-Salerno, la segnalazione del Codacons raccolta dalle Prefetture

AVELLINO- Si muovono, su richiesta del CODACONS, le Prefetture di Salerno e di Avellino , la prima “con la richiesta all’ANAS di una ricognizione aggiornata dei cantieri su tratto autostradale RA Salerno – Avellino, con relativo cronoprogramma e le misure previste per mitigare i .disagi agli utenti della strada”, la seconda con la “Convocazione Comitato Operativo Viabilità. Tratto autostradale RA 02 Salerno – Avellino”..Facciamo i complimenti alle due Prefetture per l’immediato riscontro alle nostre sollecitazioni – afferma l’Avv. Matteo Marchetti, presidente Codacons Campania – sulla disastrosa situazione del RA Salerno-Avellino-Salerno. Finalmente potremo toccare con mano il quanto, il come ed il perché di lavori eterni, che tanto nuocciono alla viabilità di questo tratto autostradale. Finalmente – continua Marchetti – tutti gli utenti potanno sapere quando vedranno la strada libera.