Raccolta rifiuti: possibili disagi nei prossimi giorni a causa della protesta degli autotrasportatori

ARIANO IRPINO- L’Amministrazione comunale di Ariano Irpino informa la cittadinanza che IRPINIAMBIENTE S.p.A., con nota prot. n. 31035/26, ha comunicato il verificarsi di alcune criticità operative nella gestione del ciclo dei rifiuti urbani, dovute ai blocchi della circolazione stradale e autostradale connessi alla protesta degli autotrasportatori. Tale situazione sta determinando difficoltà nelle operazioni di trasporto e conferimento dei rifiuti presso gli impianti di trattamento e smaltimento, con possibili ripercussioni sul regolare svolgimento del servizio. Nei prossimi giorni potrebbero pertanto verificarsi ritardi o temporanee sospensioni di alcuni servizi di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mario Ferrante, continuerà a seguire l’evolversi della situazione, mantenendo costanti contatti con IRPINIAMBIENTE S.p.A. al fine di limitare, per quanto possibile, i disagi per la cittadinanza.Si invitano i cittadini alla collaborazione e alla comprensione per eventuali disservizi riconducibili a circostanze indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione comunale.