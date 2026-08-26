R1PUD1A, in Irpinia cresce la rete dei Comuni: ecco chi ha aderito

Il Comune di Avellino aderisce all’appello di EMERGENCY nell’ambito della campagna R1PUD1A, l’iniziativa nazionale che richiama il valore dell’articolo 11 della Costituzione: «L’Italia ripudia la guerra». Il capoluogo irpino si aggiunge così agli altri Comuni della provincia che, al momento, hanno scelto di aderire al percorso promosso dall’organizzazione umanitaria: Montemiletto, Calitri, Lioni e Venticano. Una rete territoriale che continua dunque ad allargarsi, portando anche in Irpinia il dibattito sul ripudio della guerra e sull’obiezione di coscienza.

A livello nazionale sono oltre 650 i Comuni che hanno aderito alla campagna R1PUD1A, nata con l’obiettivo di riportare al centro del dibattito pubblico il principio costituzionale secondo cui «L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali».

La nuova fase dell’iniziativa punta in particolare sul tema dell’obiezione di coscienza alla guerra e sul ruolo che le amministrazioni comunali possono svolgere nel promuovere una cultura di pace.

Il punto di partenza è la situazione della leva obbligatoria in Italia, che non è stata formalmente abolita ma sospesa. I Comuni continuano ad aggiornare le liste di leva secondo quanto previsto dal Codice dell’ordinamento militare. EMERGENCY propone quindi alle amministrazioni di aderire a un percorso nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione dell’obiezione di coscienza, dichiarando la propria disponibilità a ricevere le dichiarazioni dei cittadini che intendano manifestare la propria indisponibilità alla guerra.

Durante l’incontro online promosso da EMERGENCY è stata illustrata anche l’esperienza del Comune di Capaci, in provincia di Palermo, che ha avviato un percorso di informazione rivolto ai giovani iscritti nelle liste di leva, mettendoli a conoscenza della possibilità di dichiararsi obiettori di coscienza.

La campagna coinvolge inoltre diverse realtà studentesche e giovanili attraverso l’iniziativa “Guerra alla guerra, non arruoliamo il futuro”, con l’obiettivo di favorire una discussione pubblica sul diritto all’obiezione di coscienza e sulle forme di difesa civile, non armata e nonviolenta.

L’adesione dei Comuni può concretizzarsi attraverso strumenti diversi: una dichiarazione del sindaco, un atto di Giunta, un ordine del giorno o una mozione consiliare, un atto di indirizzo agli uffici oppure specifici percorsi di informazione rivolti alla cittadinanza.

In Irpinia, dunque, la campagna R1PUD1A trova una partecipazione crescente. Con Avellino sono cinque i Comuni irpini che al momento risultano aderenti: Avellino, Montemiletto, Calitri, Lioni e Venticano. A seguire da vicino l’iniziativa sul territorio è Brunella Carraturo, referente del Gruppo EMERGENCY Avellino-Benevento, che ha promosso il coinvolgimento delle amministrazioni locali..L’obiettivo è trasformare il principio sancito dall’articolo 11 della Costituzione in un percorso concreto, rafforzando anche a livello locale una rete di Comuni impegnati nella promozione della pace e nel ripudio della guerra.