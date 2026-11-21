QUINDICI- Babbo Natale nella sua casetta pronto a raccogliere le lettere dei piu’ piccini, quattro casette ricche di trucchi, dolci e sorprese di ogni genere e gonfiabili giganti e mascotte per i più piccoli. Saranno queste solo alcune delle attrazioni del “Villaggio di Babbo Natale” che il Comitato Festa Maria Ss Delle Grazie ha organizzato per il 19 dicembre dalle 15:30 alle 20:30. La magia del Natale per tutta la famiglia. Perché ci saranno anche spettacoli circensi con bolle e dj set. Per chi volesse concedersi una parentesi di gusto e golosità non mancheranno gli stands gastronomici. Per i bambini, oltre all’ingresso che sarà gratis, anche popcorn e zucchero filato. Insomma, tutti gli ingredienti per vivere la magia del Natale.