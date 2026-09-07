Quindici, un fumetto per celebrare una millenaria storia di amore tra Maria e il popolo quindicese

QUINDICI- “La luce che ci ha scelti”. Un fumetto per raccontare una storia d’amore tra Maria e il popolo quindicese, il primo sguardo in cui si riconobbero. Lei, bella come l’alba. Loro, fedeli che laattendevano senza saperlo. Alla vigilia della processione di Maria Santissima Delle Grazie, la Madonna coperta dall’oro degli ex voto che sarà portata in processione il giorno 8 settembre, l’ Azione Cattolica di Quindici ha voluto presentare questa originale iniziativa per raccontare come Maria ha scelto Quindici. Un lavoro realizzato da Salvatore Vivenzio, giovane fumettista quindicese, con il coordinamento teologico di Don Vito Cucca, quello storico di Severino Santorelli, il coordinamento editoriale di Anna Daniele e realizzato con disegni e illustrazioni di Gaia Montagnoli e un progetto grafico realizzato da Annalisa Cassese. “Un modo diverso dal semplice racconto, quello attraverso le immagini, qualcosa di più colorato, perché la Fede può arrivare anche i modi diversi dalla parola e quindi attraverso le immagini, i colori” ha voluto spiegare così questa scelta la presidente dell’ Azione Cattolica di Quindici, Anna Daniele, che ha raccontato ieri in Chiesa come “Il titolo del fumetto è “La luce che ci ha scelti” Questa è la storia della nostra Madonna, che arriva a Quindici. E’ la storia di una luce che attraversa la nostra comunità, di una luce che entra nelle strade del nostro paese, nelle nostre case. .Una luce che ci dà gioia, che è presente nelle nostre paure e che non ci lascia mai soli. Il titolo riassume il messaggio che noi abbiamo voluto veicolare con questo fumetto: ilmessaggio è quello che non siamo stati noi a scegliere Maria, ma è stata lei a scegliere noi. Quindi noi siamo una comunità per scelta fortunata. Una comunità che, come Maria come essa e stata scelta da Gesù, anche noi siamo stati scelti dalla Madonna. Speriamo che questo progetto sia bene accolto da voi e dalla comunità, come ha sempre fatto che è sensibile alle nostre iniziative. Voglio ringraziare Salvatore per il suo impegno, Gaia Montagnoli, Don Vito Cucca, che ha collaborato con entusiasmo alla realizzazione di questo fumetto e la comunita’ di Quindici, che spero ci sostenga”. Nella prefazione alle pagine illustrate di questa lunga storia d’ amore, Don Vito Cucca, parroco di Quindici, ha voluto ricordare come quello con Maria sia un legame che va oltre al semplice dato della tradizione. Un legame che rende fieri e affascinati i quindicesi. “La storia dell’arrivo della Madonna a Quindici e’ narrata dal solo Remondini nel 1747- ha spiegato Don Vito- sulla base di una “costantissima trad zione avvalorata da certe antiche scritture” purtroppo a noi non pervenute, ignote tra l’altro al Guadagni,n altro storico locale che scriveva nel 1688. Lascio a chi si occupa di storia capire la fattibilltà della tradizione, che, sia detto per inciso, e’ un topos presente in tante altre tradizioni locali. Ciò che per noi conta, al di là della veridicita storica, è mirare la bellezza della nostra Madonna ed esserne fieri e affascinati: fu così quando la Madonna arrivò a Quindici e cosi’ è ancora oggi. Ben a ragione mi piace rammentare un verso di Ovidio dedicato al ricordo dell’etiope Andromeda, figlia del re Cefeo, la quale piacque così tanto a Perseo per il colore del suo volto: Placuit Cepheia Perseo Andromede, patriae fusca colore suae (Ars Amatoria, 643-644). Ben più di Perseo noi di Quindici siamo innamorati della nostra Madonna delle Grazie”. Don Vito ha voluto esortare tutti a ricordare questa storia di fede che è anche la storia di tutta la comunità quindicese: “Raccontate allora la storia della Madonna di Quindici ad ogni bambino, a ogni giovane, narratela nelle sere d’inverno rivivetela nei giorni di settembre. Non perdete mai il ricordo di questa storia, perché non è la storia della sola Madonna: è la storia di Quindici, è la storia di noi tutti”. Grande orgoglio per questo lavoro e per un lavoro che veicola il grande messaggio di fede attraverso il fumetto e’ soprattutto quello di Salvatore Vivenzio, giovane fumettista, che si è occupato di sceneggiatura e direzione artistica dell’opera. “Per me raccontare la storia del nostro paese, che sia essa Sacra o meno e’ sempre un grande onore. Devo ammettere che solo con il tempo ne ho compreso l’importanza e l’investitura. Questo progetto nasce da un desiderio e da una passione forti e brucianti: quelli di ricordare, immortalare, rendere le cose ferme nel tempo. Ma anche della ricerca, dal voler sapere, comprendere, conoscere. Da quando sono bambino la Madonna delle Grazie ha rappresentato per me qualcosa di immenso e incomprensibile: mia nonna, che aveva un grave problema alle ginocchia, si alzava in piedi senza fiatare per gettare i fiori ai piedi della Vergine durante la nostra caraprocessione. La sua forza e la sua abnegazione mi hanno sempre affascinato, conquistato ed emozionato. Raccontare la storia del ritrovamento della famosa e amata Statua è anche un modo per guardare indietro, per raccontare radici, storie personali, storie di popoli e storie di fede. Devo ringraziare Gaia Montagnoli, artista talentuosa dallo stile delicato ma sempre personale, nuovo, singolare, che, nonostante la lontananza geografica, ha deciso di prestarsi a questo racconto per immagini, nel quale abbiamo provato a mostrare l’epifania e la fede, a raccontare un tempo che sa di mito, e a illustrare come proprio attraverso la fede, tutto sia possibile. Fumetto e arte sacra sono legati a vita, indissolubili, come abbiamo anche mostrato durante la nostra mostra intitolata La Grazia, e proposta a Quindici nel 2025, proprio durante la nostra festa. Speriamo che questo sia semplicemente un altro tassello

che dimostri I legame tra l’arte sequenziale e fede. Ci tengo a dedicare questo lavoro ai miei nonni quindicesi, Natalina e Salvatore, che mi hanno lasciato un bagaglio di storie, emozioni e pensieri che non svanirà mai”.