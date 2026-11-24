QUINDICI- “Camminiamo insieme verso un futuro senza violenza”. Questo il tema della marcia contro ogni violenza di genere che domani mattina vedrà impegnati gli alunni dell’istituto Omnicomprensivo “Benedetto Croce” di Quindici in una iniziativa di sensibilizzazione ed educazione alla lotta contro ogni forma di violenza di genere. La marcia degli studenti partirà alle ore 10:30 dalla sede scolastica per raggiungere la villetta di San Pio, dove sarà deposto un fiore sulla panchina rossa simbolo della lotta alla violenza di genere.
Redazione Irpinia
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