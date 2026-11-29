QUINDICI- Un “pasticcio” legato alla mancanza di parere della Soprintendenza e al progettista oltre che alla categoria specifica da possedere per i lavori da parte dell’impresa (tutto contenuto in una relazione del capo dell’Ufficio Tecnico Comunale di Quindici) rischia di far perdere al Comune di Quindici la possibilità di ristrutturare il Municipio nella omonima piazza. Una “grana”, non l’unica per la verita’ da quando si e’ insediato, che il sindaco del Comune del Vallo di Lauro si trova dunque a dover disinnescare. Tutto e’ venuto fuori ad ottobre, quando il capo dell’ufficio Tecnico Comunale in una relazione ha evidenziato tutte queste criticità che impedirebbero di portare a termine i lavori. Sull’argomento qualche giorno fa il sindaco di Quindici ha relazionato al consiglio comunale, una informativa che, anche sulla base di quanto discusso con il gruppo di minoranza, non ha determinato un voto su una proposta specifica, ma la necessità di attendere entro qualche giorno una risposta della Soprintendenza sulla necessità e sul carattere vincolante di un parere, per cui dovrebbero essere annullati tutti gli atti. Il primo cittadino di Quindici ha deciso di informare la comunità su quanto avvenuto, anche auspicando che possa esserci un intervento del Viminale per consentire che Quindici possa riavere il suo Municipio.

Sindaco, partiamo dai fatti: perché rischiate di non poter eseguire i lavori appaltati e affidati alla sede storica del Municipio?

Parto da una premessa. Da quando ci siamo insediati abbiamo trovato varie problematiche, che stiamo affrontando senza fare riferimenti alle responsabilità del passato, perché abbiamo detto che noi guardiamo al futuro e non ci interessa fare confronti con chi ci ha preceduto. Lo stesso vale se si tratta della gestione commissariale. Come e’ noto, grazie ai fondi del Ministero dell’interno destinati ai Comuni sciolti per infiltrazione o condizionamento mafioso sono state recuperate le economie per appaltare i lavori delle sede storica del Municipio. Noi vogliamo che il Comune torni in Piazza e faremo di tutto per realizzare l’ intervento. Ma non è semplice, visto che ci sono stati dei passaggi non ottemperati nella procedura seguita, oltre ad altri aspetti, rilevati dall’ufficio Tecnico comunale per cui gli atti della gara e la relativa aggiudicazione sono da annullare. Per questo, nella massima fiducia nel confronto istituzionale, abbiamo cercato di risolvere questa vicenda, visto che si trattava di un atto compiuto durante la gestione commissariale, nelle sedi deputate. Fino ad ora rispetto alla sollecitazione e alla collaborazione invocata non abbiamo registrato segnali o feedback positivi. Lo stesso Rup del progetto si e’ dimesso. Per questo motivo c’è stato il consiglio comunale e abbiamo anche scritto al Viminale per un incontro con il Ministro dell’interno Matteo Piantedosi.

Non potreste rifare la gara e risolvere il problema?

La destinazione dei fondi e l’utilizzo hanno delle tempistiche che rischiano di farci perdere questi finanziamenti e noi non possiamo permetterci di sprecare un’occasione così importante per il nostro paese. Intanto gli interventi entro il 31 dicembre 2027 devono essere rendicontati. Per questo motivo, nel caso dalla Soprintendenza fosse confermata la presenza del vincolo e della necessaria autorizzazione da ottenere, i tempi non consentirebbero di arrivare alla scadenza con serenità. Parliamo di un intervento per cui sono stati previsti 420 giorni, a cui si devono aggiungere i termini di una nuova gara e di eventuali problematiche relative all’ aggiudicazione, senza dimenticare un altro dato, che non e’ affatto consolante

Sarebbe?

L’ appalto per la ristrutturazione del Municipio e’ stato aggiudicato, la stessa impresa ha anche già firmato per la consegna dei lavori, il rischio è che lo stop determini un contenzioso con l’ impresa, oltre al fatto che sono stati già corrisposte anche le somme per la progettazione, parliamo di una somma di circa cinquantamila euro. Questi costi ricadrebbero sulle casse del Comune. Ma ovviamente se non ci sarà una soluzione, saranno gli organi competenti, a partire dalla Corte dei Conti a cui trasmetteremo tutti gli atti, a determinare se ci sono state o meno delle responsabilità e in quale misura. Certamente se ci sono stati errori non li pagheranno i cittadini di Quindici.

Come pensate di uscire da questo stato di impasse?

Noi stiamo lavorando per una soluzione che ci consenta di non perdere i fondi e soprattutto di ristrutturare il Municipio, che e’ il nostro obiettivo principale, senza dover per forza e anche per la collaborazione istituzionale che fin dall’ insediamento abbiamo auspicato dover avviare contenziosi o segnalazioni all’ Autorità Giudiziaria. Per questo motivo abbiamo anche chiesto un incontro con il ministro dell’interno Matteo Pianteodosi. Nel caso fosse confermato il vincolo ci sono altre opzioni al vaglio, che proporremo nelle sedi deputate, a partire dal Consiglio Comunale, perché non vogliamo che Quindici perda un’ occasione di poter ristrutturare strutture pubbliche.