Quindici, ladri in azione in Via Forno: rubate armi ed oro in un’abitazione

QUINDICI- A distanza di pochi giorni dal raid messo a segno a Lauro i ladri tornano a colpire, questa volta a Quindici. Intorno alle 18/18:30 di ieri, i malviventi, almeno due dalle prime ipotesi, hanno raggiunto una finestra dell’abitazione, forzandola . Una volta all’interno hanno forzato una fuculiera, portando via una pistola e tutto l’oro nella disponibilità dei proprietari, che al momento del raid non erano all’interno dell’abitazione. La scoperta e la denuncia del furto al loro rientro. Ad indagare sul colpo avvenuto nel centro del comune del Vallo di Lauro sono gli agenti del Commissariato di Polizia, agli ordini del commissario Gianmarco Galdo. Anche in questo caso potrebbero rivelarsi fondamentali le immagini della videosorveglianza pubblica o privata.