Quindici, ladri in azione attraverso i Regi Lagni: raid in un’abitazione, indaga la Polizia

QUINDICI- I malviventi entrati in azione nella prima serata di martedi’ in Via San Antonio a Quindici hanno raggiunto l’abitazione presa di mira attraversando molto probabilmente il Regio Lagno. Questa una delle ipotesi su cui lavorano gli investigatori, gli agenti del Commissariato di Ps di Lauro che sono intervenuti sul posto intorno alle 21 di martedì sera, quando, rientrati a casa, i proprietari hanno compreso di essere finiti nel mirino di un furto. I malviventi, approfittando della loro assenza, dopo aver forzato un infisso, si sono introdotti all’interno dell’abitazione, a quanto pare riuscendo a portare via oggetti di valore e l’argenteria. La Polizia ha eseguito i rilievi del caso e ha avviato le indagini. Si teme che, in prossimità di uno dei periodi caratterizzati dalla maggiore commissione di reati predatori, considerato che nel tardo pomeriggio e’ già buio, possa esserci una escalation di furti. Solo dieci giorni fa circa a Moschiano si era consumato un furto in abitazione, con modalità analoghe a quello avvenuto a Quindici, in quel caso però gli agenti agli ordini del commissario Gianmarco Galdo erano riusciti a recuperare in alcuni terreni limitrofi, parte della refurtiva.