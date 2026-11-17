QUINDICI- Un’inchiesta della Procura della Repubblica di Avellino su un affidamento diretto per la bonifica di una discarica nel territorio comunale di Quindici avvenuta prima dell’ultimo scioglimento per condizionamento mafioso dell’ente. I magistrati di Piazza D’ Armi avrebbero puntato i fari sull’affidamento. Nei mesi scorsi ci sarebbero state già acquisizioni da parte dei militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Baiano, che conducono gli accertamenti coordinati dal sostituto procuratore Chiara Guerriero. Un fascicolo di indagine per cui sarebbero ipotizzati i reati di falso, indebita percezione di erogazioni pubbliche e l’inosservanza dei provvedimenti legalmente dati dall’Autorità per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene. Un accertamento in corso, quello dei militari delle Fiamme Gialle. La vicenda giudiziaria sarebbe nata dall’ attività del collegio ispettivo che si è occupato delle verifiche e delle proposte di adozione di procedure orrettive in ordine alle eventuali determinazioni assunte per affidamenti sospetti, attivata nel corso dei diciotto mesi di commissariamento straordinario dell’ente da parte della terna commissariale presieduta dal viceprefetto vicario Vincenzo Lubrano. Si tratta di un affidamento diretto, per un importo complessivo di 76.834,04 euro per alcuni lavori di bonifica rifiuti finito all’attenzione del collegio ispettivo, per cui la Commissione Straordinaria aveva anche avviato le procedure per il recupero dei fondi. Si tratta, come avevano avuto modo di sottolineare già in un atto ufficiale gli stessi commissari, di un’iniziativa assunta dalla “Commissione Straordinaria, che ha avviato un’attività di ricognizione, tuttora in atto, di alcune procedure di amministrative avviate in epoca antecedente al proprio insediamento, al fine di assicurare

la trasparenza dell’azione amministrativa e dell`impiego delle risorse dell’ ente per finalità di interesse pubblico, anche alla luce della relazione allegata al citato D.P.R.del 27.03.2024”. Ora si attendono gli sviluppi di questo accertamento avviato da Fiamme Gialle e Procura.