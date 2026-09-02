Quindici, fucile sotterrato scoperto dalla Polizia: arresto convalidato, 45enne torna libero

QUINDICI- Convalidato dal giudice monocratico del Tribunale di Avellino Michela Eligiato l’arresto eseguito dagli agenti del Commissariato di Ps di Lauro di un quarantacinquenne del Vallo, difeso dall’avvocato Corrado Coppola del foro di Nola, che nascondeva, sotterrato all’interno di un doppio tubo di plastica, un fucile calibro 16 millimetri con matricola abrasa e il relativo munizionamento. Quello scoperto e sequestrato dagli agenti agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi. Il pm della Procura di Avellino Giovanni Sodano ne aveva chiesto convalida dell’arresto e applicazione della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il giudice invece ha convalidato il fermo e rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti del quarantacinquenne. L’avvocato Coppola ha chiesto nel corso dell’udienza celebrata con il rito direttissimo questa mattina, i termini a difesa per l’udienza. Così il processo, che potrà anche essere definito con un’altra formula, si celebrerà il prossimo 15 ottobre. Sono in corso intanto accertamenti per stabilire l’origine dell’arma. La Procura di Avellino, oltre a contestare la detenzione di un arma e relativo munizionamento abusiva (matricola abrasa) ha contestato al quarantacinquenne anche il reato di ricettazione.